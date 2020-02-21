تخفيف أحمال المنازل المتضررة من التنقيب عن الآثار بالمعتمدية فى المحلة

كانت القرية قد شهدت قرية المعتمدية التابعة لمركز المحلة بمحافظة الغربية، تصدع 5 منازل منهم منزلين يمثلان خطرا داهما بسبب التنقيب عن الآثار داخل أحد المنازل، وتم ضبط المتهمين والأدوات المستخدمة .

تلقى اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، إخطارا من العميد محمود كشك مأمور مركز المحلة بتصدع منازل بقرية المعتمدية بسبب التنقيب عن الآثار، انتقلت قوة من المركز لمكان البلاغ وتم ضبط المنقبين عن الآثار واتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.

انتقل المحاسب محمد صلاح نائب رئيس مدينة المحلة، والمهندس عبد الناصر بهلول مدير الإدارة الهندسية، ولجنه من المنشآت الآيلة للسقوط بمجلس المدينة للقرية، وتبين تصدع 5منازل وحدوث شروخ بها، من بينهم منزلين خطر داهم، وجاري إعداد تقرير هندسي حولهم لاتخاذ الإجراءات القانونية.