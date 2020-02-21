سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 09:08 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

تحرير 867 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية

الجمعة، 21 فبراير 2020 08:00 ص
تحرير 867 مخالفة مرورية فى حملة مكبرة بالمنوفية حملة مرورية - أرشيفية
المنوفية -محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

شنت مديرية أمن المنوفية حملة مرورية مكبرة تحت إشراف اللواء محمد ناجى أباظة  مدير أمن المنوفية، واللواء مصطفى إبراهيم  مدير إدارة المرور بالمحافظة، والعقيد تامر الأقصرى وكيل إدارة المرور، لتسيير السيولة المرورية والرائد محمد سعيد رئيس وحدة مرور منوف، والتى أسفرت عن تحرير 867مخالفة مرورية متنوعة، بينهم ضبط 11دراجة نارية بدون لوحات معدنية، وفحص 10سيارات خوفا من احتوائهم على مواد متفجرة.

كما شنت مدير أمن المنوفية حملة مكبرة على الظهير الصحراوى، برئاسة اللواء أسامة سعودى نائب مدير الأمن، والتى أسفرت عن فحص 5مزراع دائرة مركز السادات، وفحـص 27شخصا، كما تم فحص 7شقق مفروشة بمدينة شبين الكوم، وفحص 8أشخاص، وتبين وجود عاطلين منهم هاربين من أحكام قضائية.

وأكد اللواء محمد ناجى أباظة مدير أمن المنوفية، على إستمرار الحملات المرورية لتحقيق السيولة المرورية بشتى شوارع ومدن المحافظة، والطرق السريع بالمحافظة،بالإضافة إلى ضبط المخالفين والسيارات المخالفة .

وأضاف مدير أمن المنوفية، أننا نقوم بعمل حملات يومية على الطرق السريعة لعمل تحاليل للسائقين بالتنسيق مع مديرية الصحة وفى حالة ضبط أى سائق يثبت تعاطيه للمواد المخدرة يتم الغاء الرخصة وتحرير محضرا له وعرضه على النيابة .

يأتى في إطار تكثيف الجهود لعودة الأمن والانضباط للشارع بمحافظة المنوفية قام قسم شرطة المرافق والوحدات التابعة له بحملات ودوريات لرفع الإشغالات بكافة قري ومدن المحافظة وتنفيذ قوانين التنظيم واللوائح والقرارات المنظمة لها بالتعاون مع الإدارات المحلية بالمحافظة و توجيهات اللواء إبراهيم أحمد أبو ليمون  محافظ المنوفية بضرورة التنسيق بين الأجهزة التنفيذية بالمحافظة ومديرية الأمن لرفع وإزالة الإشغالات وتنفيذ القوانين واللوائح المنظمة لردع المخالفين ومنع أية تجاوزات تضر بمصلحة المواطنين .    

 


اخبار مصريه

اخبار مصر

اخبار اليوم

المنوفيه

امن المنوفيه

حمله مروريه

مرور السادات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

خبير سياحى بالأقصر: السياحة الثقافية فى مصر تشهد نجاحات كبيرة الموسم الجارى

خبير سياحى بالأقصر: السياحة الثقافية فى مصر تشهد نجاحات كبيرة الموسم الجارى

قطع المياه عن عدة مناطق فى مدينة أسوان 7 ساعات اليوم

قطع المياه عن عدة مناطق فى مدينة أسوان 7 ساعات اليوم

مطربو المهرجانات فى مرمى القانون..الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على قيم المجتمع

مطربو المهرجانات فى مرمى القانون..الحبس والغرامة عقوبة الاعتداء على قيم المجتمع

نقيب الإعلاميين: مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور منتحل صفة إعلامى

نقيب الإعلاميين: مذيع قناة الجزيرة أحمد منصور منتحل صفة إعلامى

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة