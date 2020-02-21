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تباين بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهى..و"السعودية" تربح 139.7 مليار ريال

الجمعة، 21 فبراير 2020 11:00 م
تباين بورصات الخليج خلال الأسبوع المنتهى..و"السعودية" تربح 139.7 مليار ريال بورصات الخليج أرشيفية
كتب هانى الحوتى

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تباينت بورصات الخليج، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، إذ ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية بنسبة 1.69% وربح رأس المال السوقى 139.74 مليار ريال، وصعدت بورصة دبى بنسبة 0.14% وربح رأس المال السوقى 110 مليون درهم، وقفزت بورصة البحرين بنسبة 0.36%، فيما تراجعت مؤشرات بورصة الكويت.

 

بورصة السعودية

ارتفع المؤشر العام لسوق الأسهم السعودية، بنسبة 1.69% رابحاً 132.98 نقطة خلال جلسات الأسبوع المنتهى، ليغلق عند مستوى 8007.39 نقطة، وربح رأس المال السوقى 139.74 مليار ريال بنسبة نمو 1.66% ليغلق عند مستوى 8.58 تريليون ريال.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة السعودية، 577.1 مليون سهم بقيمة 14.17 مليار ريال، وجاء الارتفاع مدفوعاً بصعود معظم القطاعات على رأسها التطبيقات وخدمات التقنية بنسبة 14.1%، تلاه العقارات بنسبة 4.88%، ثم قطاع الاتصالات بنسبة 2.8%، فقطاع الطاقة بنسبة 1.9%، ثم قطاع المواد الأساسية بنسبة 1.7%، ثم قطاع البنوك بنسبة 1.35%، فيما تراجع قطاعى الإعلام والترفيه والمرافق العامة بنسبة 1.7%، 3.3%، على التوالي.
 

بورصة دبى

ارتفع المؤشر العام لسوق دبى المالى بنسبة 0.14% رابحاً 3.79 نقطة ليغلق عند مستوى 2737.51 نقطة، خلال تعاملات الأسبوع المنتهى، وربح رأس المال السوقى 110 مليون درهم ليغلق عند مستوى 377.44 مليار درهم.
 
وارتفع ببورصة دبى، قطاع السلع بنسبة نمو 3.6%، ثم قطاع العقارات بنسبة نمو 1.4% مدفوعة بصعود سهم أرابتك القابضة بنسبة 10%، ديار للتطوير بنسبة 5.9%، داماك العقارية بنسبة 3.2%، إعمار العقارية بنسبة 0.5%، فيما تراجع قطاع البنوك بنسبة انخفاض 0.6% بضغوط هبوط سهمى الإمارات دبى الوطنى، دبى الإسلامي بنسبة 1.5%، 0.4%، على التوالي.

 

بورصة البحرين

ارتفع المؤشر العام لبورصة البحرين، بنسبة 0.36% رابحاً 6.01 نقطة ليغلق عند مستوى 1668.58 نقطة خلال الأسبوع المنتهى، مدفوعة بصعود قطاعى البنوك التجارية والخدمات.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة البحرين 19.28 مليون سهم، بقيمة4.30  مليون دينار، وجاء الارتفاع نتيجة صعود قطاع البنوك التجارية بنسبة نمو 0.65% مدفوعاً بصعود المصرف الخليجى التجارى بنسبة 29.41%، ثم قطاع الخدمات بنسبة نمو 1.43%، فيما تراجع قطاع الصناعة بنسبة 0.87% ثم قطاع الاستثمار بنسبة انخفاض 0.31% بضغوط هبوط سهم مجموعة جى إف إتش المالية بنسبة 2.08%.

 

بورصة الكويت

تراجعت مؤشرات بورصة الكويت، خلال جلسات الأسبوع المنتهى، للأسبوع الثالث على التوالي، بضغوط هبوط قطاعات قيادية.
 
 
وهبط المؤشر العام بنسبة 0.34% خاسراً 21 نقطة ليغلق عند عند مستوى 6188.37 نقطة، وانخفض مؤشر السوق الأول بنسبة 0.39% خاسراً 27.08 نقطة ليغلق عند مستوى 6871.28 نقطة، ونزل مؤشر السوق الرئيسى بنسبة 0.18% خاسراً 8.64 نقطة ليغلق عند مستوى 4836.24 نقطة، وتراجع مؤشر رئيسى 50 بنسبة 0.29% خاسراً 14.29 نقطة ليغلق عند مستوى 4962.26 نقطة.
 
وبلغ حجم التداول ببورصة الكويت، 951.14 مليون سهم بقيمة 159.33 مليون دينار عبر تنفيذ 38.66 ألف صفقة.
 

بورصات الخليج

بورصة السعودية

بورصة دبى

بورصة البحرين

بورصة الكويت

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