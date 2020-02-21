سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 02:42 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

ايريك ترامب يدعم الطفل "كوادن" ضحية التنمر: نحن جميعا معك .. ابق قويا

الجمعة، 21 فبراير 2020 01:50 م
ايريك ترامب يدعم الطفل "كوادن" ضحية التنمر: نحن جميعا معك .. ابق قويا الطفل كوادن
كتبت مريم بدر الدين

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

دعم إيريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي الطفل ضحية التنمر "كوادن" ذو الـ 9 أعوام، الذى ظهر في فيديو وهو يتوسل كى ينتحر، بعد تعرضه للتنمر والترويع فى المدرسة بسب معاناته من داء التقزم، حيث يعانى من أكثر أنواع التقزم شيوعاً "الأوجان الغضروفى".

ونشر إيريك ترامب فيديو كوادن، عبر حسابه بموقع "تويتر"، معلقا عليه قائلا :"هذا مفجع تماما. بارك الله فيك أيها الفتى الصغير كودان - نحن جميعًا معكم.. ابقى قوياً".

و صورت ياركا بايلز والدة "كودان" من بريسبان الأسترالية، ابنها ، وهو يبكى فى السيارة فى طريق عودته معها من المدرسة، وكان يقول :" أعطني حبلاً أريد قتل نفسى"، وكان قد خدش نفسه بالفعل، قائلاً "أرغب في الموت".

وقالت والدته فى الفيديو المحزن الذى نال أكثر من 3 ملايين مشاهدة، أرغب فى طعن نفسى.. أريد أن يقتلنى أحدهم، مؤكدا إنها تحاول أن تكون قوية قدر الإمكان وألّا تشارك اللحظات المحزنة مع الآخرين، لكن التنمر لم يترك لها خياراً سوى مشاركة قصة ابنها وتأثير التنمر القاتل عليه، وفقا لصحيفة "ديلي ميل" البريطانية.

وأشارت إلى أن الهدف من مشاركتها الفيديو مع الجميع بشكل علنى لرفع الوعى بالتأثير السلبى للتنمر على الأطفال فى المدارس.

وطالبت بضرورة تعريف الأطفال بخطورة التنمر على الآخرين وعدم اللجوء إليه أبداً كي لا نتساءل في النهاية لماذا يقتل الأطفال أنفسهم، مضيفة، ابني يريد الذهاب للمدرسة والحصول على التعليم والمتعة، لكن التنمر يكاد يفتك به.

وانهارت بالدموع فى الفيديو طالبة مساعدة الآخرين والدفع بنصائح تساعدها فى الخروج من مأزق ابنها مع التنمر.


التنمر

ايريك ترامب

ضحية التنمر

تويتر

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة