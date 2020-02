ايريك ترامب يدعم الطفل "كوادن" ضحية التنمر: نحن جميعا معك .. ابق قويا

دعم إيريك ترامب نجل الرئيس الأمريكي الطفل ضحية التنمر "كوادن" ذو الـ 9 أعوام، الذى ظهر في فيديو وهو يتوسل كى ينتحر، بعد تعرضه للتنمر والترويع فى المدرسة بسب معاناته من داء التقزم، حيث يعانى من أكثر أنواع التقزم شيوعاً "الأوجان الغضروفى".

ونشر إيريك ترامب فيديو كوادن، عبر حسابه بموقع "تويتر"، معلقا عليه قائلا :"هذا مفجع تماما. بارك الله فيك أيها الفتى الصغير كودان - نحن جميعًا معكم.. ابقى قوياً".

This is absolutely heartbreaking. God bless this little boy... Quaden - we are all with you! Stay strong! #TeamQuaden https://t.co/KbhFArmbDB