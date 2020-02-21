انطلاق الأشواط المسائية لسباق الهجن بشرم الشيخ بحضور وفد الإمارات.. صور

شرم الشيخ - محمد حسين

انطلقت على أرض مضمار شرم الشيخ بجنوب سيناء أشواط المنافسات المسائية بين الهجن المتسابقة فى مهرجان الهجن التنشيطى الرابع برعاية ودعم دولة الإمارات .

وشهدت الأشواط تنافس بين الهجانة فى اشواط الهجن الاصيلة ويطلق عليها الحراير والهجن العباديات القادمة من السودان .

حضر انطلاقة أشواط المساء اللواء محمود السولية رئيس مدينة شرم الشيخ، ووفد اتحاد الهجن الإماراتي برئاسة ناصر بن قريع العامرى، رئيس لجنة المسابقات باتحاد الهجن الإماراتي .

وكانت لجنة تحكيم سباق مهرجان الهجن بشرم الشيخ الذى انطلقت أشواطه اليوم أعلنت نتائج أول انطلاقة الأشواط خلال الفترة الصباحية.

فى الشوط الأول، نوع مفاريد ابكار، لمسافة 1200 متر فاز يحيى إبراهيم يرعى ترابين من الإسماعيلية وحققت الفوز "عميشه".

والشوط الثانى مفاريد قعدان لمسافة 1200، فاز نصار سالم عيد احيوات من الإسماعيلية، وحقق الفوز "الطائر".

والشوط الثالث مفاريد ابكار 1200 متر، فاز بالشوط سالم عطية راضى احيوات من سيناء وحققت الفوز "العشبية ".

والشوط الرابع مفاريد قعدان لمسافة 1200 فاز بالشوط محمود عليقات من الطور وحقق الفوز "لطام".

والشوط الخامس لبان ابكار لمسافة 2 كيلو، فاز بالشوط محمد سلامة احويطات من السويس، وحققت الفوز "تبوك "

والشوط السادس لبان قعدان، لمسافة 2 كيلو فاز به عبد العزيز سليمان الزميلى من الطور وحقق الفوز "شعيلان ".

والشوط السابع لبان بكار لمسافة 2 كيلو، فاز به محمد سلامة أبو الشيخ من السويس وحققت الفوز "تبوك ".

والشوط الثامن، لبان قعدان لمسافة 2 كيلو، فاز به سويلم مسلم ترابين من سيناء، وحقق الفوز "ضبعان".

والشوط التاسع لبان ابكار لمسافة 2 كيلو، فاز به سليم سلامه سويلم احيوات، وحققت الفوز "فزعه".

والشوط العاشر لبان قعدان لمسافة 2 كيلو فاز به نصار سالم عيد من وسط سيناء وحقق الفوز "الذيب".

والشوط الحادى عشر لبان قعدان 2 كيلو فاز به سلامه ابو الشيخ من السويس .

ضمت لجنة التحكيم خضر إجرابيع رئيسا، والأعضاء: سارى مسلم عليان، الدكتور مهدى سالم سليمان، وعمر محمد سلمى.

وأعلنت اللجنة المنظمة للسباق، أن 1030 مطية وهى هجن السباقات، تم الانتهاء من تسجيلها لتشارك فى أكبر تنافس من نوعه فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر.

وبدأت الأشواط بعدد 11 شوطا للهجن الأصيلة معروفة السلالات والتى يتوارث تربيتها اهل الهجن فى مصر ويطلقون عليها " حراير"، وتم توزيع الأشواط وفق السن والنوع، والفترة المسائية 7 اشواط للهجن " العباديات" وهى الهجن غير الاصيلة ويقوم ملاك الهجن بجلبها من السودان، وشوط مخصص للهجن من المحافظات.

وتستكمل اشواط المهرجان يوم السبت بشوط مارثون لمسافة 12 كيلو وشوط مارثون لمسافة 6 كيلو، و9 اشواط للهجن من اعمار مختلفة.

وقال عيد حمدان رئيس الاتحاد المصرى للهجن، إن كافة التجهيزات تمت مسبقا وعدد الأشواط 30 شوطًا، مقسمة على يومى الجمعة والسبت وينظم السباق الاتحاد المصرى للهجن ومحافظة جنوب سيناء على أرض مضمار سباقات الهجن بمنطقة سفارى شرم الشيخ .

وتشارك فى السباق هجن قدم بها أصحابها الهجانة من محافظات شمال وجنوب سيناء، والإسماعيلية والشرقية والسويس والوادى الجديد وسوهاج والمنيا وأسوان.

وسبقت محافظة جنوب سيناء انطلاق الفعاليات بتجهيز مضمار السباق واستقبال الهجانة المشاركين، كما وفرت مديرية الطب البيطرى بجنوب سيناء فريق طبى يشرف على اتخاذ إجراءات الطب البيطرى وتتضمن تركيب الشرائح الإلكترونية للهجن، والفحص لبيان إعطاء منشطات من عدمه.

يذكر أن سلسلة مهرجانات سباقات هجن انطلقت فى شرم الشيخ بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت بأول سباق فى أكتوبر من العام الماضى أعقبه سباق نوفمبر، وفى يناير الماضى شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى وحضر انطلاقته الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى.

ومن المقرر أن تتواصل السباقات التنشيطية للهجن فى شرم بدعم الإمارات شهريا وتختتم فى إبريل القادم بسباق هجن ختامى تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء السنوى.























