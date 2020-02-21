انضمام الطائرة الثالثة لمصر للطيران من طراز إيرباص A320Neo خلال ساعات

كتبت رحاب نبيل

يستقبل مطار القاهرة الدولي، خلال ساعات قليلة، ثالث طائرات لمصر للطيران من طراز إيرباص A320Neo حروف تسجيل SU-GFL قادمة من مصنع إيرباص بمدينة تولوز بفرنسا، من إجمالى 8 طائرات من نفس الطراز تعاقدت على استلامها الشركة الوطنية مصرللطيران.

وأنهى وفد من الشركة خلال الأيام الماضية كافة إجراءات استلام الطائرة الأولي من طراز ايرباص A320neo من مصنع إيرباص العالمية بفرنسا، حيث يضم الوفد ممثلين عن قطاعات التخطيط والشئون القانونية والمالية بالشركة القابضة لمصر للطيران، وممثلي شركة الصيانة والأعمال الفنية، وطاقم القيادة والركب الطائر وممثلي أبحاث وتطوير الكابينة بشركة الخطوط الجوية، وقام بإنهاء كافة إجراءات المراجعة علي الطائرة وأجهزتها للاطمئنان على كفاءة تشغيلها ،والتأكد من سلامة جميع الخطوات الفنية المتبعة ومطابقتها للمعايير المتعاقد عليها، ومراجعة كافة إجراءات التعاقد مع ممثلي الجهات المعنية تمهيدا للإقلاع بها من مصنع إيرباص العالمية بفرنسا ، ووصولها إلي مطار القاهرة الدولي خلال ساعات قليله لتنضم إلي أسطول الشركة.

الطائرة الجديدة الإيرباص A320Neo توفر مستويات عالية من الراحة على جميع الدرجات من خلال الأجواء والإنارة المريحة، إلى جانب أحدث تقنيات الترفيه والاتصال بالأنترنت و خاصية ال Live TV التي تتيح مشاهدة العديد من القنوات الأخبارية و الرياضية و غيرها لإعطاء تجربة مميزة للمسافرين على متنها، و يوجد شاشة شخصية في كل مقعد سواء علي درجة رجال الأعمال و الدرجة السياحية.

وتتمتع عائلة A320neo بهيكل عريض يعد الأوسع ضمن فئته، وتحتوي الطائرة على أحدث التقنيات المبتكرة، بما فيها المقصورة الأفضل في القطاع وأحدث جيل من المحركات التي من شأنها توفير 20% في معدلات استهلاك الوقود عن كلّ مقعد. هذا وتمتاز A320neo بمستوياتٍ منخفضة من الانبعاثات، فضلاً عما تقدمه من مزايا صديقة للبيئة وقدرتها على الحد من الضوضاء الصادرة عنها بنسبة 50% مقارنةً بالجيل السابق، فضلاً عن تصميم المقصورة الواسع المكون من درجتين بسعة مقعدية 142 مقعداً بواقع 16 مقعد في درجة رجال الأعمال و126 مقعداً في الدرجة السياحية .

يذكر أن مصر للطيران ، تسلمت طائرتين من نفس الطراز خلال الشهر الجاي ، حيث قامت بتشغيل الطائرة الأولي من طراز إيرباص A320neo برقم MS914 ،الأربعاء الماضي متجهة إلي ابوظبي في أولي رحلاتها الجوية بعد أن تسلمتها الشركة منذ اسبوع من مصنع شركة إيرباص العالمية في مدينة تولوز بفرنسا من أصل 15 طائرة من عائلة طائرات A320neo تم التعاقد عليها لتنضم لأسطول مصرللطيران والمقرر تسليمها لشركة مصر للطيران بالتعاون مع شركة "إيركاب".