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انتحار سيدة بسبب خلافات مع زوجها وإصابة 8 أشخاص في حادث تصام بكفر الشيخ

الجمعة، 21 فبراير 2020 08:30 م
انتحار سيدة بسبب خلافات مع زوجها وإصابة 8 أشخاص في حادث تصام بكفر الشيخ حادث التصادم
كفر الشيخ – محمد سليمان

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لقيت ربة منزل مقيمة بإحدى قرى مركز سيدي سالم بكفر الشيخ، مصرعها، لتناولها أقراصا دوائية، لوجود خلافات أسرية مع زوجها، ومرورها بحالة نفسية سيئة.

تلقى اللواء محمود حسن، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن كفر الشيخ، إخطارًا من اللواء هيثم عطا، مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول "أ.ا.س" 25 سنة، ربة منزل، إلى مستشفى سيدي سالم المركزي، مصابة بحالة قيء واضطراب في درجة الوعي، وتوفيت عقب ذلك.

 وبسؤال والدها" ا.س" 50 سنة، سائق، أفاد أن ابنته المتوفاة، تواجدت بمنزل شقيقته عقب تركها لمنزل الزوجية، وذلك لمرورها بحالة نفسية سيئة بسبب وجود خلافات أسرية بينها وبين زوجها.

بانتداب مفتش الصحة لتوقيع الكشف الطبي وبيان سبب الوفاة، أفاد بأن السبب تناول أقراص لمادة سامة مجهولة، ولا توجد شبهة جنائية في الوفاة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 1151 لسنة 2020م، إداري مركز سيدي سالم.    

وعلى جانب آخر شهد طريق دسوق كفر الشيخ ، حادث تصادم سيارة محملة بركاب في شجرة على طريق دسوق مقابل قرية الجواهرجي ، أدى لإصابة8 أشخاص ،وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام بواسطة سيارات الإسعاف.

وكانت غرفة العمليات بشرطة النجدة بلاغ تليفونيا من أحد الاشخاص ،يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ميكروباص محملة بركاب على طريق دسوق كفر الشيخ،على الفور هرولت سيارات الإسعاف لمكان الحادث وتم نقل المصابين لمستشفى كفر الشيخ العام لتلقى العلاج اللازم.

 

 


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