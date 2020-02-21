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خالد صلاح
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اليمن: ضبط زورق يحمل مواد متفجرة بالبحر الأحمر كانت بطريقها للحوثيين

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:28 ص
اليمن: ضبط زورق يحمل مواد متفجرة بالبحر الأحمر كانت بطريقها للحوثيين الجيش اليمنى
أ ش أ

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أعلنت القوات المشتركة فى الساحل الغربى اليمنى اليوم الجمعة ضبط مواد مهربة تدخل فى صناعة المتفجرات كانت فى طريقها الى الميليشيا الحوثية.
وقال الإعلام العسكري للقوات المشتركة - في بيان مقتضب أوردته قناة (العربية) الإخبارية - "إن خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر تمكن من ضبط زورق في مياه البحر الأحمر يحمل مواد تدخل في صناعة المتفجرات كانت في طريقها إلى الحوثيين". ولم يذكر البيان مزيد من التفاصيل حول الوجهة التي قدمت منها هذه المواد وأنواعها وكمياتها.
جدير بالذكر أن خفر السواحل في قطاع البحر الأحمر التابع للقوات المشتركة اليمنية ضبط، في أوقات سابقة، العديد من المواد المهربة التي تدخل في صناعة المتفجرات والتي تحاول الميليشيات الحوثية تهريبها عبر ميناء الحديدة.
يأتي ذلك غداة كشف وزارة الدفاع الأمريكية عن تفاصيل شحنتي الأسلحة الإيرانية الصنع التي استولى عليهما فريقان تابعان للبحرية الأمريكية في بحر العرب، خلال الفترة الماضية، وهما في طريقهما إلى الحوثيين في اليمن.


اليمن

ميليشيا الحوثى

البحر الأحمر

متفجرات

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