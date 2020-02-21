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النيابة تستدعى موظفى حى الشرابية لسماع أقوالهم فى حادث انهيار جزئى لعقار

الجمعة، 21 فبراير 2020 11:50 ص
النيابة تستدعى موظفى حى الشرابية لسماع أقوالهم فى حادث انهيار جزئى لعقار انهيار عقار الشرابية
كتب عبد الله محمود

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استدعت نيابة الشرابية الجزئية، عدد من مسئولي وموظفي حي الشرابية، وذلك للاستماع لأقوالهم حول واقعة انهيار اجزاء من عقار قديم مكون من 3 طوابق، أسفر عن مصرع ربة منزل ونجلها، وإصابة آخرين، وعدم اتخاذهم الإجراءات القانونية اللازمة تجاه العقار القديم، الذى تبين أنه صادر له قرار إزالة ولم يتم تنفيذه حتى انهيار العقار على القاطنين به.

كانت النيابة قد كلفت بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة، وأمرت بتشكيل لجنة هندسية من محافظة القاهرة لمعاينة العقارات المجاورة لبيان مدى تأثرها بالانهيار من عدمه.

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رجال الحماية المدنية

وكشفت تحقيقات النيابة، عن أن العقار صادر له أمر إزالة منذ عام 1998، إلا أن سكانه قاموا بالطعن على القرار واستمروا في العيش فيه.

تلقت غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع انهيار بأحد العقارات بشارع البستاني.

وعلى الفور انتقلت قوات الإنقاذ البرى، وتبين انهيار عقار بشكل جزئي وتبين وفاة سيدة وابنها وإصابة فتاة وتبين أن العقار قديم، وآيل للسقوط وتم اتخاذ جميع الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

وكان فريق من نيابة الشرابية، انتقل لمعاينة موقع انهيار عقار قديم مكون من 3 طوابق، كما أمرت بتشريح جثة ربة منزل ونجلها، لقوا مصرعهما أسفل الانقاض والتصريح بالدفن عقب الانتهاء من إعداد تقرير الصفة التشريحية، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة اجراء التحريات حول الواقعة، كما أمرت بتشكيل لحنة هندسية لمعاينة المكان ومعاينة العقارات المجاورة، وذلك لبيان هل مدى تأثير المباني المجاورة للعقار المنهار من عدمه.

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العقار المنهار

البداية كانت بتلقي غرفة عمليات الحماية المدنية بالقاهرة بلاغا من شرطة النجدة بوقوع انهيار بأحد العقارات بشارع البستاني.

على الفور، انتقلت قوات الانقاذ البري، وتبين انهيار عقار بشكل جزئي، حيث تبين وفاة ربة منزل ونجلها وإصابة فتاة، وتبين أن العقار متهالك قديم وأيل للسقوط.

تم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة، وتم تحرير المحضر اللازم بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة التي تولت مباشرة التحقيق، والتي أمرت بدفن جثث المتوفين، ونقل المصابين إلى المستشفى لتلقى العلاج، كما أمرت بتشكيل لجنة فنية وإعداد تقرير شامل مفصل للوقوف على أسباب انهيار العقار.


استدعاء النيابة

انهيار عقار

حى الشاربية

مسئولي الحى

قرار الازالة

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