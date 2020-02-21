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الجمعة، 21 فبراير 2020 11:52 ص
خالد صلاح
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النظام الغذائى الصحى الغنى بالخضروات والفاكهة يقى من سن اليأس

الجمعة، 21 فبراير 2020 11:00 ص
النظام الغذائى الصحى الغنى بالخضروات والفاكهة يقى من سن اليأس النظام الغذائى الغنى بالخضروات
أ ش أ

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اتباع نظام غذائى صحى غنى بالخضروات والفاكهة يساعد على توفير عدة عناصر غذائية مهمة لجسم الإنسان، فقد توصل باحثون أمريكيون إلى أن النظام الغذائى الصحى يلعب دورا فى تخفيف أعراض انقطاع الطمث المختلفة.

وعلى الرغم من أن العلاج الهرمونى أثبت أنه وسيلة مقبولة لعلاج الأعراض المرتبطة بانقطاع الطمث لدى العديد من السيدات، إلا أن البحث عن خيارات العلاج غير الدوائية مستمرة، خاصة للسيدات اللاتى لديهن عوامل وراثية قد تمنعهن من الخضوع للعلاج الهرمونى.

وذكرت دراسة - نشرت نتائجها فى عدد فبراير من مجلة (الجمعية الأمريكية لسن اليأس) - "كان هناك تركيز على تحديد عوامل نمط الحياة القابلة للتعديل التى قد تمنع أو تخفف من أعراض سن اليأس".


 

وقالت الباحثة "ستيفانى فوبيون"، الأستاذ فى جمعية انقطاع الطمث بأمريكا الشمالية (NAMS) فى الولايات المتحدة، "توفر هذه الدراسة المستعرضة الصغيرة بعض الأدلة الأولية بشأن تأثير تناول الفاكهة والخضروات على أعراض انقطاع الطمث".

"جمعية انقطاع الطمث" (NAMS) هى منظمة غير ربحية رائدة فى أمريكا الشمالية تكرس جهودها لتعزيز صحة ونوعية حياة جميع السيدات خلال مرحلة منتصف العمر من خلال فهم طبيعة سن اليأس وعوامل الشيخوخة الصحية .

ووفقا للباحثين، اقترحت الدراسة السابقة أن العوامل الغذائية قد تلعب دورا حاسما فى إنتاج هرمون (الإستروجين)، والتمثيل الغذائي، وبالتالى ، أعراض إنقطاع الطمث.. وعلى وجه الخصوص ، تم ربط إستهلاك الخضروات والفواكه ، أو إتباع نظام غذائى على طراز البحر الأبيض المتوسط ، الذى يتميز بنسبة عالية من الخضروات والفواكه ، والحبوب والمكسرات، إلى عدد أقل من أعراض إنقطاع الطمث.


وتذهب الدراسة إلى أبعد من ذلك فى النظر إلى دور الخضراوات والفواكه المحدد وتأثيره على أعراض إنقطاع الطمث المختلفة .. وقد توصلت الدراسة إلى أن ثمرة "تفاح" فى اليوم قد تساعد فى إبقاء أعراض إنقطاع الطمث بعيدا .


وخلص الباحثون إلى أنه على الرغم من أن بعض المجموعات الفرعية من الخضراوات والفواكه لها علاقة عكسية بأعراض إنقطاع الطمث ، ويبدو أن تناول كميات أكبر من العناصر الغذائية الغير صحية بمزيد من مشاكل فى الجهاز البولى التناسلي.


وأضافوا أن ثمار الحمضيات ، على سبيل المثال ، وصفت بأنها لها تأثير سلبي على درجات الجهاز البولي التناسلي مقارنة بأنواع الفواكه الأخرى ، وكذلك الخضار الورقية أو الصفراء الداكنة مقارنة بالخضروات الأخرى.


وقالت فوبيون: "هناك أدلة كثيرة على أن اتباع نظام غذائي صحي غني بالفواكه والخضروات له تأثير مفيد على الصحة بعدة طرق ، لكن هناك حاجة إلى دراسة إضافية لتحديد ما إذا كانت أعراض انقطاع الطمث المختلفة قد تتأثر بالخيارات الغذائية.

 


النظام الغذائى

الخضروات

سن اليأس

هرمون الاستروجين

انقطاع الطمث

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