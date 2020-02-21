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الجمعة، 21 فبراير 2020 10:20 م
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المكسيك تسلم أحد أهم المطلوبين فى تجارة المخدرات إلى الولايات المتحدة

الجمعة، 21 فبراير 2020 09:01 م
المكسيك تسلم أحد أهم المطلوبين فى تجارة المخدرات إلى الولايات المتحدة عناصر من الشرطة المكسيكية
مكسيكو سيتى أ ش أ

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سلمت السلطات المكسيكية نجل زعيم مجموعة "جاليسكو للجيل الجديد" الإجرامية، التى تنشط فى تجارة المخدرات، إلى الولايات المتحدة الأمريكية للمحاكمة بتهم تهريب المخدرات، ما يعزز مخاوف بشأن عمليات انتقامية من عصابته.

وقال الفونسو دورازو كبير مسئولى الأمن فى المكسيك، حسبما ذكرت شبكة "إيه بى سى نيوز" الأمريكية اليوم الجمعة، إن بلاده سلمت روبن نيميسيو أوسيجيرا سيرفانتس إلى واشنطن قبل ساعات وبعد خسارته معركة طويلة ضد تسليمه.

ومن جانبها، أعلنت وزارة العدل الأمريكية أن أوسيجيرا سوف يَمثل أمام محكمة فيدرالية فى وقت لاحق اليوم بالعاصمة واشنطن، وتم القبض على أوسيجيرا عام 2015 بتهمة حيازة أسلحة وجريمة منظمة، يُشار إلى أن عصابة جاليسكو تُعد حالياً أكثر نظيراتها عنفاً واتساعاً فى المكسيك.

 


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