المغرب يجدد التأكيد على موقفه الثابت لصالح القضية الفلسطينية

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جدد رئيس وفد المغرب بالدورة الرابعة عشر للجمعية البرلمانية للبحر الأبيض المتوسط المستشار الحو مربوح، تأكيد موقف المغرب الثابت فى دعم القضية الفلسطينية وحل الدولتين.

جاء ذلك خلال كلمة مربوح خلال افتتاح الدورة الـ14 للجمعية البرلمانية للبحر المتوسط والتى تنعقد فى العاصمة اليونانية أثينا.

وأكد رئيس الوفد المغربى أن المغرب يدافع عن حل الدولتين وفقا لقرارات الأمم المتحدة والمجتمع الدولى، داعيا أطراف النزاع فى الشرق الأوسط للعودة إلى طاولة المفاوضات على أساس قرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

واعتبر أن موقف الجمعية يمكن أن يسهم إيجابيا فى استمرار الحوار بين الفلسطينيين والإسرائيليين.

ومن المقرر أن تناقش هذه الدورة، التي تستمر يومين، العديد من القضايا، التي تهم بالأساس الوضع في منطقة المتوسط، حول التطورات السياسية والأمنية في المنطقة وشمال إفريقيا، ومكافحة الإرهاب في المنطقة الأورو-متوسطية.