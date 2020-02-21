المالكى: ميليشيات الحوثى تزيف الحقائق لرفع معنويات جمهورها

عدن أ ش أ

قال المتحدث باسم تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى، الجمعة، إن ميليشيات الحوثى الإيرانية تزيف الحقائق، فى محاولة لرفع معنويات جمهورها، وذلك عبر زعمها استهداف منشأة نفطية سعودية.

وشدد المالكى - فى تصريح خاص لقناة "سكاى نيوز" اليوم الجمعة - على أن الحوثيين يزيفون الحقائق من أجل رفع معنويات أنصارهم، موضحا بأن تكرار الاعتداءات والانتهاكات الحوثية دليل على استمرار تهريب الأسلحة النوعية من إيران.

وأعلن الناطق باسم التحالف أن الدفاعات السعودية تصدت لصواريخ حوثية من دون أن تؤدى إلى أى أضرار مادية أو بشرية، مؤكدا أن ميليشيات الحوثى لا تريد حلا سياسيا فى اليمن، واعتبر الهجمات الحوثية انتهاكا صارخا للقانون الدولى الإنسانى واستهدافا متعمدا للمدنيين.

وقال "إذا لم يضع المجتمع الدولى النظام الإيرانى والحرس الثورى تحت المسؤولية القانونية، ومخالفة القانون الدولى والقرار 2231، فسيستمر الحوثى فى إطلاق صواريخه الباليستية وكذلك الطائرات والقوارب السريعة المفخخة، فى تهديد لأمن وسلامة اليمنيين، ودول الجوار وحرية الملاحة والتجارة لعالمية".

وأكد أن التحالف العربى سيستمر فى تطبيق وتنفيذ كافة الإجراءات الحازمة والصارمة، بما يتوافق مع القانون الدولى الإنساني، من أجل حماية المواطنين والمقيمين من مثل هذه الهجمات الوحشية.