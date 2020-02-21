القوات المسلحة تنظم الندوة التثقيفية الرابعة في وزارة التربية والتعليم

كتب زكى القاضى

نظمت قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكري الندوة التثقيفية الرابعة بوزارة التربية والتعليم بحضور قائد قوات الدفاع الشعبي والعسكرى وعدد من قيادات وزارة التربية والتعليم، حيث بدأت الندوة بالوقوف دقيقة حدادا على أرواح شهداء الوطن الأبرار، ثم عرض فيلم تسجيلى عن الاتحاد المصري للرياضة المدرسية.

وتم عرض عدد من الأفلام التسجيلية والوثائقية من إنتاج إدارة الشئون المعنوية بالقوات المسلحة، تناولت دور قيادة قوات الدفاع الشعبي والعسكرى في إستراتيجية تنمية روح الولاء والإنتماء لجميع فئات المجتمع المدني ، ودور القوات المسلحة في مقاومة الإرهاب .

وشملت الندوة التثقيفية محاضرة بعنوان تكنولوجيا المعلومات ومخاطر وسائل التواصل الإجتماعى ألقاها الدكتورمحمد الجندى خبير تكنولوجيا المعلومات ، وعرض مسرحى بعنوان ( إنجازات وطن) قدمه الإتحاد المصري للرياضة المدرسية أتبعها فقرة بعنوان رسائل لشباب مصر، وكذا فقرة فنية قدمتها إدارة الأنشطة الطلابية بوزارة التربية والتعليم .

وخلال الندوة استعرض أحد أبطال شمال سيناء بطولات رجال القوات المسلحة بشمال سيناء فى مكافحة الإرهاب ، وقام قائد قوات الدفاع الشعبى والعسكرى يرافقه عدد من قيادات وزارة التربية والتعليم بتكريم أسر الشهداء والمصابين والمتفوقين.