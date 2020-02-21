القاهرة تنتهى من المرحلة الأولى لجبانات "وادى الراحة" بتكلفة 235 مليون جنيه

أعلن اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة عن الانتهاء من المرحلة الأولى لمشروع الجبانات التى تقيمها المحافظة بطريق العين السخنة "جبانات وادى الراحة" والتى يبلغ عددها 5 ألاف جبانة بتكلفة بلغت 235 مليون جنيه مشيراً إلى أنه سيتم تخصيصها للحاجزين الذين سددوا أقساطها خلال أيام .

وأشار محافظ القاهرة إلى أن هذا المشروع يلبى كافة الطلبات المقدمة للمحافظة للحصول على مقابر، وأن إجمالى الأرض التى سيقام عليها المشروع بالكامل تبلغ مساحتها 110 أفدنة خصصتها هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة بوزارة الإسكان لصالح المحافظة بنظام نقل الأصول بجنوب مدينة القاهرة الجديدة لإنشاء 9500 جبانة وتبلغ التكلفة الإجمالية للمشروع 435 مليون جنيه .

والجبانات التى أقامتها المحافظة محاطة بسور كبير لحمايتها ويتوسطها مسجد على مساحة 600 م2 سيتم تسليمه للأوقاف لتعيين خطيب وإمام له ، ويبلغ مسطح المدفن فيها 20 م2 وبها جزء مخصص للرجال والآخر للسيدات وتم بنائها بالطوب الوردى كما تم تصميم التقاطعات الداخلية للمدافن بشكل يمنع الحوادث والتصادمات ، والمدافن مضاءة بالكامل بالطاقة الشمسية .

وتضم منطقة المدافن 10 مبانى إدارية بمسطح 100 م2 للمبنى الواحد للتُربية والمساعدين ، وبها استراحة للمعزين لحمايتهم فى حالة التقلبات الجوية حتى انتهاء مراسم الدفن كما أن الشوارع يتراوح عرضها من 12 م2 ــــ 16 م2 ، ويبلغ عرض الممرات الداخلية حوالى 6 م2 .

كانت محافظة القاهرة أعلنت أسماء المستحقين لجبانات وادى الراحة التى انتهت بالتنسيق مع مديرية الإسكان، بطريق القطامية، لفئة "المتميز" طبقاً لأولوية الحجز على موقع البوابة الالكترونية لمحافظة القاهرة.

كما أعلنت محافظة القاهرة عن بدء تلقى دفعة حجز الجبانات "فئة المتميز" بوادى الراحة - طريق القطامية (مبلغ وقدره عشرة آلاف جنيه) وذلك فى خلال الفترة من 27 /1 /2020 الى 2 /2 /2020 لعدد 900 مدفن متميز بوادى الراحة – طريق القطامية ، مؤكدة أنه لابد أن يكون المتقدم قد قام بدفع جميع الدفعات الثلاثة المستحقة.