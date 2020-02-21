الغرف التجارية :20% من الأدوية ستتعرض للنقص فى حالة استمرار أزمة الصين

كتبت سماح لبيب

قال الدكتور على عوف، رئيس شعبة الأدوية بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن 20% من الدواء المصرى سيتعرض للنقص فى الأسواق فى حالة استمرار أزمة الصين وتوقف المصانع بها، بعد انتشار فيروس كورونا، حيث أن حجم المخزون من الدواء فى مصر يتراوح من 3 إلى 6 أشهر بحد أقصى، وتعتبر الصين قاطرة الدول المصدرة لمدخلات انتاج الدواء من المواد الخام والآلات إلى مصر.

وأضاف عوف، في تصريح خاص لـ " اليوم السابع" ، أن الصين تمثل 40% من مدخلات انتاج الصناعة ولابد من وضع بدائل من دول أخرى مثل الهند وكوريا وفيتنام للتعاقد على الاستيراد منها في حالة استمرار أزمة الصين إلى 6 أشهر، حيث أن المخزون في مصر من الممكن أن يتحمل 6 شهور في الطلب على الدواء، وبعدها سيحدث نقص في المعروض من أنواع الدواء المختلفة.

وأشار رئيس شعبة الأدوية إلى أن البحث عن بدائل لابد أن يبدأ من الآن حتى تبدأ التعاقدات على أنواع الدواء الأكثر احتياجا فى الأسواق وعليها اقبال كبير، حيث أن التعاقد والشحن يستمر لعدة أشهر حتى تصل مصانع الدواء والبدء فى انتاجها.

وكانت شركه مصر للطيران قررت تشغيل رحلة واحدة أسبوعياً كل يوم خميس، إلى الصين، اعتبارا من 27 فبراير الجارى، وذلك نظراً لوجود طلب للسفر فى الاتجاهين من وإلى جمهورية الصين الشعبية .

وأكدت الشركة، أنه من المقرر أن تكون الرحلات بخط سير القاهرة إلى بكين جوانزو، والعودة من جوانزو و بكين إلى القاهرة، حيث سيتم دراسة الموقف أولا بأول لإتخاذ مايلزم من قرارات بشأن زيادة الرحلات إلى المدن الصينية طبقاً للطلب.

وكانت الشركة الوطنية مصر للطيران، بدأت تعليق رحلاتها الجوية المتجهة من وإلى المدن الصينية أوائل الشهر الجارى، بسبب انتشار فيروس كورونا، الذى أودى بحياة العشرات وتسبب فى إصابة الآلاف.