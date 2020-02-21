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الصحة العالمية: فرصة احتواء تفشى كورونا تتقلص وعلى العالم أن يتحرك سريعا

الجمعة، 21 فبراير 2020 06:42 م
الصحة العالمية: فرصة احتواء تفشى كورونا تتقلص وعلى العالم أن يتحرك سريعا اجراءات مكافحة فيروس كورونا
جنيف (رويترز)

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حذرت منظمة الصحة العالمية، اليوم الجمعة، من أن فرصة احتواء تفشى فيروس كورونا الجديد فى العالم تتقلص وإنه يتعين على الدول التحرك سريعا للسيطرة على الانتشار.

وردا على سؤال عما إذا كان الانتشار يقف عند "نقطة تحول" بعد اكتشاف حالات إصابة ووفيات جديدة بالفيروس فى إيران ولبنان، قال المدير العام للمنظمة تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه لا يزال يعتقد أن بالإمكان السيطرة على الفيروس، غير أنه أضاف "الفرصة تتقلص، لذا علينا أن نتحرك سريعا قبل أن تفوت بشكل كامل.

"هذا التفشى يمكن أن يسير فى أى من الاتجاهين... إذا تصرفنا بشكل صحيح، يمكننا تجنب أى أزمة خطيرة. لكن إذا ضيعنا الفرصة فسوف نواجه مشكلة خطيرة".

وقال الدكتور تيدروس أدحانوم جيبرييسوس، المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، إن هناك حوالى 8 وفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد خارج حدود الصين، وقلقون من انتشار كورونا فى إيران وكوريا الجنوبية، حيث تم تعيين 6 موفدين خاصين لتقديم النصح للدول بشأن كورونا.

وتابع مدير منظمة الصحة العالمية، أن المنظمة تسعى لتنسيق الاستجابة العالمية لكورونا لاحتواء الفيروس.

وفى وقت سابق قال الدكتور تيدروس أدحانوم جيبرييسوس المدير العام لمنظمة الصحة العالمية: مازالت لدينا فرصة سانحة لمنع اندلاع أزمة عالمية أوسع نطاقاً بفضل الجهود الحازمة التى تبذلها الصين لاحتواء الفاشية فى منبعها، فقد أدت هذه الجهود إلى إبطاء انتشار الفيروس على الصعيد الدولي، فكسب العالم بذلك بعض الوقت.

 

 


الصحة العالمية

تفشى كورونا

الصين

أخبار الصين

وفيات جديدة بالفيروس

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