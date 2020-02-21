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الزمالك يصل مطار القاهرة عبر صالة 4 لاستقبال الجماهير

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:28 م
الزمالك يصل مطار القاهرة عبر صالة 4 لاستقبال الجماهير بعثة الزمالك - أرشيفية
كتبت رحاب نبيل

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يستقبل مطار القاهرة الدولي، مساء اليوم الجمعة، بعثة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، العائده بلقب السوبر المصري على حساب منافسه الأهلي بركلات المعاناة الترجيحية، في المباراة التي اقيمت على ملعب استاد محمد بن زايد بدولة الإمارات.
 
وتصل بعثة الزمالك، علي متن طائرة مصر للطيران القادمة من مدينة أبوظبي، ومن المقرر أن يتم انهاء إجراءات وصول بعثة الزمالك من خلال صالة 4 بمطار القاهرة بدلا من مبني الركاب رقم 3 بالمطار. 
 
وقالت مصادر بمطار القاهرة، إن سلطات المطار نقلت استقبال بعثة الزمالك إلي صالة الطيران الخاص رقم 4 وذلك منعا لإعاقة حركة الركاب أمام صالة السفر والوصول بمبني الركاب 2، التي قد يتسبب بها الحشد من قبل جماهير الزمالك. 
 
وتوج فريق الزمالك بقلب السوبر المحلى بعد فوزه على الأهلى بضربات الترجيح 4 / 3 بعد انتهاء المباراة التى جمعتهما مساء الخميس، باستاد محمد بن زايد فى أبوظبى بالتعادل السلبى.
 
وشهدت المباراة سيطرة متبادلة على أجواء المباراة فقد استحوذ الأهلى على الشوط الأول، فيما أستحوذ الزمالك على الشوط الثانى قبل أن تحسم ضربات الجزاء بطل السوبر
 
وأبدى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك فخره بلاعبيه بعد الفوز بالسوبر على حساب الأهلى رغم عودة الفريق من رحلة طويلة عقب الفوز بالسوبر الافريقى.
 
وأبدى الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفنى للزمالك فخره بلاعبيه بعد الفوز بالسوبر على حساب الأهلى رغم عودة الفريق من رحلة طويلة عقب الفوز بالسوبر الافريقى.
 
وقال كارتيرون "الأهلى كان له أفضلية بسبب حصوله على فترة راحة اطول ولكن لاعبى الزمالك تغلبوا على كل الصعوبات ونجحوا فى حسم مباراة القمة امام الأهلى.
 
وأضاف كارتيرون أن الروح القتالية سر الفوز على الأهلى مبدبا رغبته فى تاجيل مباراة القمة معلقا: "الأهلى والزمالك لا يفوزا بدورى الأبطال منذ فترة بسبب ضغط المباريات المحلى .
 
 

الزمالك

مطار القاهرة

السوبر المصري

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