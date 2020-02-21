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"الزراعة": برامج تدريبية لرفع كفاءة المهندسين لزيادة انتاج الصوب الزراعية

الجمعة، 21 فبراير 2020 06:00 ص
"الزراعة": برامج تدريبية لرفع كفاءة المهندسين لزيادة انتاج الصوب الزراعية وزارة الزراعة
كتب عز النوبى

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واصلت  وزارة الزراعة واستصلاح الاراضي، ممثلة في الادارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية ، دوراتها  وبرامجها التدريبة لرفع مهارات وكفاءة مهندسي البساتين، للتعرف على احدث طرق الممارسات الجيدة  للتسميد  والرى و أخذ عينات المياه والتربة للصوب الزراعية والكشف المبكر عن أمراض النباتات ، بمختلف المحافظات ، لتفعيل الدور الارشادي للوزارة، بهدف خدمة ودعم المزارعين لتحقيق تنمية زراعية حقيقية ومستدامة.

قال المهندس محمود عطا رئيس الادارة المركزية للبساتين، إن  الدورات  التدريبية تتضمن  محاضرات ارشادية، وتدريب ميدانى في الحقول، وذلك بالمركز الإرشادي بالصالحية الجديدة، مشير الى  أن التدريب تضمن التعرف على احدث طرق أخذ عينات المياه والتربة للصوب الزراعية والكشف المبكر عن أمراض النباتات ، مضيفا  أن  ذلك يأتي في اطار توجيهات وزير الزراعة بالتركيز على صقل مهارات المهندسين الزراعيين، لتفعيل الدور الارشادي للوزارة، بهدف خدمة ودعم المزارعين لتحقيق تنمية زراعية حقيقية ومستدامة.

فيما تواصل   لجان الإدارة المركزية للبساتين والمحاصيل الزراعية بوزارة الزراعة ،  الحملات التفتيشية  من قبل إدارة الخضر  بالتنسيق مع مديريات الزراعة  على جميع مشاتل الخضروات للتأكد من مطابقتها المواصفات والتراخيص ، مطالب المزارعين المحصول  الشتوى بالحصول على  فاتورة الشراء  من الصوب المعتمدة  من قبل وزارة الزراعة، والبلاغ عن  أى منتج غير مطابق للمواصفات.

 وأكدت  المحاصيل الزراعية ،  أن الإدارة مستمرة فى اعتمادات تراخيص صوب الخضراوات ومشاتل إنتاج الخضر من خلال توفير جميع مستلزمات الإنتاج  وانتهاء الإجراءات فور التقدم، لزيادة الإنتاج وتغطية السوق المحلى وزيادة التصدير، موضحا أن منح تراخيص المشاتل والتى تخضع لإشراف وزارة الزراعة والجهات الفنية، لضمان حصول المزارعين على شتلات من مصادر موثوق منها ومنتجة من أنواع تقاوى مسجلة ومعتمدة لزيادة الإنتاج .

قال الدكتور علاء البحراوى، مدير عام الخضر بالإدارة المركزية  للبساتين، إن هناك حملات على جميع الصوب بمختلف المحافظات، لمتابعة سجلات الترخيص للصوب الخاصة بإنتاج شتلات الخضر والمشاتل المكشوفة، وحصرها،  والحملات تشمل  مشاتل الخضروات، للتأكد من مطابقتها المواصفات وحصولها على التراخيص المعتمدة من قبل وزارة الزراعة، وذلك حفاظا على زيادة الإنتاجية، ويجرى حاليا  تراخيص البقية كما أن هناك إجراءات رادعة لغير المرخصين والمخالفين.

 



 


الصوب الزراعية

مشاتل الخضر

امراض النبات

اخبار اليوم

اخبار مصرية

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