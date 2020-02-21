سوبر كورة
Ads
الجمعة، 21 فبراير 2020 12:10 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

الزراعة: ارتفاع مساحات القمح لـ3 ملايين و372 ألف فدان بزيادة 114 ألف

الجمعة، 21 فبراير 2020 11:13 ص
الزراعة: ارتفاع مساحات القمح لـ3 ملايين و372 ألف فدان بزيادة 114 ألف زراعة القمح - ارشيفية
كتب عز النوبى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال الدكتور عباس الشناوى ، رئيس قطاع الخدمات والمتابعة الزراعية بوزارة الزراعة ، إنه من واقع تقرير الإدارة المركزية لشئون مديريات الزراعية بشان زراعات القمح ، يوضح ارتفاع المساحات المنزرعة النهائية لـ3 مليون و372 ألف فدان ، عن ما قبلة من العام الماضى 3 ملايين و258 ألف اى بزيادة 114 ألف فدان.

وأضاف الشناوى، فى تصريحات خاصة لـ " اليوم السابع "، أنه يجرى حاليا الحصر وتدقيق المساحات المنزرعة من القمح المحلى ، وسط متابعة من قبل اللجان المشكلة للمحصول لزيادة الإنتاج.

فيما أصدر السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الأراضى تعليمات مشددة لمديرى مديريات الزراعة فى المحافظات بضرورة التواجد الميدانى فى الحقول لمتابعة تنفيذ النصائح والارشادات الدورية التى تصدرها الوزارة للاطمئنان على المحاصيل ووقايتها من الأمراض وحل المشكلات التى تواجه المزراعين على أرض الواقع.

 وأضاف رئيس الخدمات الزراعية ، أنه هناك تكليفات من السيد القصير وزير الزراعة واستصلاح الاراضى ، بتكثيف عمل اللجان المرورية على زراعات القمح لزيادة الإنتاج من خلال الارشادات والتوصيات الفنية ، مؤكدا إن نشر لجان متخصصة من قبل الخدمات الزراعية ، وامراض النبات ووقاية النبات ، والمحاصيل الحقلية بمركز البحوث الزراعية بالمرور والمتابعة على محصول القمح لحل اى مشاكل تواجه المزارعين فى مرحلة الانبات لزيادة الإنتاج .

وأكد " الشناوى "، أن هناك لجانا دورية للمرور على زراعات القمح، وتكليفات لـ 28 مديرية بالمتابعة الدورية، مشير الى أنه منذ بدء زراعة المحصول الأول " القمح تم توفير جميع تقاوى القمح المنتقاة عالية الإنتاجية ، وصرف الأسمدة دفعة واحد ، وتوفير جميع مستلزمات الانتاح ، وتشكيل لجان متابعة دورية من قبل مديريات الزراعة بالمحافظات من خلال صرف الأسمدة للمساحات المزمع زراعتها دفعة واحدة، مع الالتزام بكافة ضوابط صرف الأسمدة للموسم الشتوى الحالى، عمل برامج توعوية لحث المزارعين على زيادة مساحات القمح لزيادة الإنتاج.

 


زراعات القمح

الخدمات الزراعية

صرف الأسمدة

اخبار اليوم

اخبار مصرية

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

البنك الرزاعى السودانى يخصص 5 مليار جنيه لمحصول القمح

الخميس، 20 فبراير 2020 01:29 م

بيان: مؤسسة الحبوب السعودية تطلب 715 ألف طن قمحا

الخميس، 20 فبراير 2020 11:25 ص

الزراعة: لجان مرورية لمتابعة محصول القمح لزيادة الإنتاج بالمحافظات.. صور

الخميس، 20 فبراير 2020 11:01 ص

"الزراعة" تستمر فى صرف الأسمدة المدعمة.. "الخدمات الزراعية": لجان متابعة لشيكارة السماد من المصنع وحتى الجمعيات.. خط ساخن لتلقى الشكاوى.. عدم إصدار شهادات تصدير للشركات المخالفة.. ومحصولا القمح والخضر بالمقدمة

الخميس، 20 فبراير 2020 05:00 ص

زراعة القليوبية تطلق حملة مكافحة القوارض للحفاظ على محصول القمح.. صور

الأربعاء، 19 فبراير 2020 03:59 م

وزير التموين: الاحتياطى من السلع الاستراتيجية آمن ويكفى حاجة البلاد لفترات طويلة..275 مليون رغيف خبز يتم انتاجها يوميا من مخابز الوزارة.. و15 إبريل المقبل بدء موسم توريد القمح المحلى.. والمستهدف 4 ملايين طن

الأربعاء، 19 فبراير 2020 10:37 ص

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

ماذا قال نجوم الزمالك بعد التتويج بالسوبر على حساب الأهلى.. شيكابالا: جاهزون لقمة الدورى.. بامبو: الفوز ببطولتين فى أسبوع إنجاز كبير.. عبد الله جمعة: سنحصد كل البطولات.. مصطفى فتحى: سوبر أدهم الكيكى وسعد محمد

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

مطرب بنت الجيران بعد فوز الزمالك: سوبر محلى محطوط عليه كريمة.. فيديو

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

الصحة تفند شائعتين أبرزهما حرمان الطفل الثالث للأسرة من دعم الخدمات الصحية

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

فيديو.. فتنة المهرجانات بين الدستور ودار الإفتاء.. من ينتصر؟

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

مصادر بالنقل: تأجيل توريد أول دفعة من العربات الروسية الجديدة حتى يونيو المقبل

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

كيف يحرر الطالب داخل السجن استمارة التقدم لامتحانات الثانوية العامة؟

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

انطلاق أكبر تنافس فى تاريخ سباقات الهجن على أرض مصر بمشاركة 1030 مطية

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

إحباط يضرب الإخوان وقواعدهم الهاربين فى الخارج.. تعرف على الأسباب

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

فرصة للخريجين.. القوى العاملة تعلن عن 7390 فرصة عمل متوفرة حتى نهاية مارس

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

كيف يمكن مواجهة خطابات الكراهية المنتشرة عبر مواقع السوشيال ميديا؟

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

علماء بالمركز القومى للبحوث يحصلون على براءة اختراع لمنع عفن البطيخ.. صور

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

سيدة تقيم 19 دعوى لحبس زوجها بسبب امتناعه عن دفع متجمد نفقة فرش وغطاء

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة