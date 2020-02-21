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الجمعة، 21 فبراير 2020 10:29 م
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الخطوط الجوية الجزائرية تستأنف رحلاتها بعد انتهاء إضراب المضيفين

الجمعة، 21 فبراير 2020 10:00 م
الخطوط الجوية الجزائرية تستأنف رحلاتها بعد انتهاء إضراب المضيفين طائره ركاب _ صورة أرشيفية
الجزائر أ ش أ

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أعلنت شركة الخطوط الجوية الجزائرية، اليوم الجمعة، استئناف رحلاتها الدولية والداخلية، بعد انتهاء اضراب موظفى مستخدمى الملاحة التجارية (المضيفون).

وقال الناطق باسم شركة الخطوط الجوية الجزائرية، أمين أندلسي، فى تصريحات اليوم، إن موظفى الملاحة التجارية للشركة، الذين شنوا اضرابا عن العمل منذ الاثنين الماضي، والذى استمر 4 ايام قد أوقفوا الاضراب ما سمح باستئناف الرحلات الجوية.

وأضاف أن الشركة شكلت خلية متابعة وتعمل على تدارك الرحلات التى شهدت تأخرا جراء الاضراب، موضحا أن انهاء الإضراب جاء بعد تحلى موظفى الملاحة التجارية للجوية الجزائرية بالتعقل استجابة لتصريح الرئيس عبد المجيد تبون بهذا الشأن ولدعوة وزارة الاشغال العمومية والنقل الى احترام قرارات العدالة بالتوقف فورا عن هذه الحركة الاحتجاجية اضافة إلى تنفيذ قرار العدالة بعدم شرعية هذا الاضراب.

وكانت وزارة الاشغال العمومية والنقل قد دعت أمس الخميس الى احترام قرارات العدالة بالتوقف فورا عن هذا الإضراب الذى صدر بشأنه قرار قضائى ينص على عدم شرعيته وتغليب الحكمة و اعتماد لغة الحوار.

 


الخطوط الجوية الجزائرية

الجزائر

أخبار الجزائر

إضراب المضيفين

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