الحماية المدنية تسيطر على حريق داخل منحل بمدينة قها

القليوبية نيفين طه

سيطرت قوات الحماية المدنية بالقليوبية علي حريق شب بمنحل ملكية خاصة لأحد المواطنين بمدينة قها تم الدفع بسيارتى إطفاء وتم السيطرة على الحريق وإخماده، دون امتداده للمناطق المجاورة له، ودون أى خسائر بشرية وتولت النيابة التحقيق

تلقى اللواء جمال الرشيدى مدير أمن القليوبية اخطارا من اللواء أحمد العشماوي مدير الحماية المدنية بالقليوبية بنشوب حريق محدود بمنحل ملكية خاصة لأحد المواطنين بمدينة قها علي الفور تم الدفع بسيارتي أطفاء وتم السيطرة على الحريق واخماده دون امتداده للمناطق المجاورة له دون خسائر بشرية.

وعلى الفور انتقلت المهندسة أمل فوزي رئيس مدينة قها، وتبين أن المنحل ملكية خاصة للمواطن محمد خالد مسعود بالمنشية الجديدة ولا يوجد خسائر بالأرواح وتم إعداد لجنة من مجلس المدينة لحصر التلفيات واستكمال الإجراءات القانونية.