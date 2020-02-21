الحكومة تنفى رفضها لمشروعات الاستثمار بمجال تحويل المخلفات لطاقة

كتبت هند مختار

نفت وزارة البيئة ما تردد من أنباء حول رفض الحكومة لمشروعات الاستثمار بمجال تحويل المخلفات لطاقة، مُؤكدةً أنه لا صحة لتعطيل أي مشروعات استثمارية بمجال تحويل المخلفات الطاقة، مُوضحةً أن الوزارة تعمل على حصر الفرص المتاحة للاستثمار بمجال تحويل المخلفات إلى طاقة، وتقديم كل التسهيلات للمستثمرين للتقدم بمشروعاتهم فى هذا المجال، حيث يتم فحص كل المشروعات المُقدمة من المستثمرين من حيث التقنيات المقدمة وحجم ونوع المخلفات المطلوبة، وذلك بالتنسيق مع كل الجهات المعنية بالدولة.

كما أوضحت الوزارة فى تقرير رصد الشائعات للمركز الإعلامى لمجلس الوزراء بعض الحقائق الواجب أخذها بعين الاعتبار في هذا المجال، وهى أن تشجيع الاستثمار فى منظومة المخلفات يتطلب وجود تعريفة تحويل المخلفات لطاقة، والتى صدر بها قرار من مجلس الوزراء فى ديسمبر 2019، وتقدر قيمتها بنحو 140 قرشاً/ ك وات، لضمان الشفافية والتنافسية وتوحيد معيار المقارنة بين المستثمرين، كما تم تشكيل لجنة برئاسة وزارة البيئة تضم كافة الوزارات لدراسة كافة المشروعات وملفات المستثمرين، ويتم طلب ملف فني متكامل للتقنية المستخدمة من المستثمر مع عمل دراسة اقتصادية لكل نموذج سيتم تطبيقه للمراجعة من قبل وزارة البيئة والعرض على اللجنة، على أن يتم المقارنة بين العروض الفنية والمالية للمستثمرين، ومن المقرر أن يتم الإعلان عن التقدم بأوراق المستثمرين أوائل شهر مارس المقبل من خلال وزاره البيئة.