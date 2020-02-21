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الجيش الليبى: اعتقال 13 مسلحا بينهم مرتزقة تركيا فى طرابلس

الجمعة، 21 فبراير 2020 09:00 ص
الجيش الليبى: اعتقال 13 مسلحا بينهم مرتزقة تركيا فى طرابلس الجيش الليبى
أ ش أ

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أعلن الجيش الليبى القبض على 13 عنصرا من الميليشيات المسلحة فى محاور العاصمة طرابلس، وأفاد المركز الإعلامى لغرفة عمليات الكرامة ـ فى بيان أوردته قناة العربية الإخبارية اليوم الجمعة ـ بأن "الجيش تمكن من القبض على 13 عنصرا من المليشيات المسلحة من بينهم مرتزقة أرسلتهم تركيا إلى العاصمة الليبية طرابلس".

وأعلن البيان الختامى لمؤتمر شيوخ ليبيا، الخميس، تحريك قضايا دولية ضد الدول التى صنعت الفوضى وعدم الاستقرار فى ليبيا وعلى رأسها قطر وتركيا.

واجتمع آلاف من شيوخ وأعيان القبائل والمدن والنخب الليبية فى مدينة ترهونة  غرب ليبيا الأربعاء والخميس، للتشاور حول عدد من الملفات والتأكيد على أن ليبيا دولة مستقلة ذات سيادة وموحدة، مؤكدين أن بلادهم تعاني انقساما سياسيا وغزوا تركيا وتدفقا متواصلا للمرتزقة والإرهابيين، مؤكدين مقاومتهم للتدخل الخارجي وفي مقدمته الغزو التركي ورفض أي اتفاقية تشكل خطرا على الأمن الليبي.

وبحسب البيان ، اتفق الحضور على تحريك قضايا دولية ضد الدول التي صنعت الفوضى وعدم الاستقرار في ليبيا وعلى رأسها قطر وتركيا ، لافتا الى أن هناك محاولة لتوطين الإرهابيين في العاصمة طرابلس وإهدار للمدخرات وتهجير أبناء الوطن وخطف على الهوية ، مؤكدا أن صناع الإرهاب اتخذوا من المدن الليبية ملاذا لهم ومركزا لتنفيذ مخططاهم التدميرية وممرا آمنا للمتاجرة بالبشر بسبب حكم المليشيات المؤدلجة".

كما طالب البيان الختامي الأمم المتحدة بسحب اعترافها بما يسمى بالمجلس الرئاسي ومجلس الدولة اللذين لم يحصلا على اعتراف مجلس النواب، داعيين إلى محاكمة المجلسين بجريمة خيانة الوطن.

ونوه البيان الى أن "المصالحة الوطنية الشاملة أساس بناء العلاقة الوطنية لتضميد الجراح وجبر الضرر لخلق وئام اجتماعي وضمان وحدة الدولة ومؤسساتها".

من جهة أخرى، أعلن شيوخ القبائل الليبية استمرار إغلاق المصارف والحقول والموانئ النفطية لحين تشكيل حكومة موحدة قادرة على حماية مقدرات الليبيين، مشددين على ضرورة وضع حد للعبث بمؤسسات الدولة المالية وعلى رأسها مصرف ليبيا المركزي والاستثمارات الخارجية.

وحول المحادثات والمفاوضات التي تحتضنها عدة دول، أكد الشيوخ "عدم قبول ورفض أي حوار قائم بين الليبيين بما فيها حوار جينيف القائم برعاية الأمم المتحدة ما لم يتم الرجوع إلى الليبيين باعتبارهم هم المعنيون باي نتائج لهذه الحوارات".


ليبيا

الجيش الليبى

طرابلس

تركيا

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