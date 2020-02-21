سوبر كورة
Ads
السبت، 22 فبراير 2020 01:20 ص
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الجيش الفرنسى فى مالى قضى على 50 إرهابى فى إطار عملية "برخان"

الجمعة، 21 فبراير 2020 11:58 م
الجيش الفرنسى فى مالى قضى على 50 إرهابى فى إطار عملية "برخان" برخان
كتب: أحمد علوى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أعلنت رئاسة الأركان الفرنسية أن الجيش الفرنسي الموجود في مالى والذى يشن عملية قتالية لمكافحة الإرهاب باسم "برخان"، تمكنت في الأيام الأخيرة من القضاء على أكثر من خمسين إرهابى في وسط مالي في حين بايعت احدى المجموعات مؤخرا تنظيم "داعش" الارهابى في المنطقة، ووفقاً لإذاعة مونت كارلو الدولية، فقد أشار البيان الخاص بالجيش الفرنسي ، انه بين 9 و17 فبراير الجارى، نفذت قوة برخان عمليات في وسط مالي في محيط مدينة موبتي سمحت بالقضاء على حوالي خمسين إرهابيا وتدمير حوالي ثلاثين دراجة نارية وشاحنتي بيك آب وضبط أسلحة وهواتف نقالة ومعدات إلكترونية.

ويرفض الجيش الفرنسي إعطاء حصيلة دقيقة عن الارهابيين الذين يسقطون بين قتيل وجريح أو يؤسرون.

وخلال العملية الأولى في 9 و10 من الجاري في شمال غرب موبتي "سمحت غارات جوية لطائرات مسيرة وميراج 2000 ومروحيات قتالية بالقضاء على حوالي 20 مقاتلا مسلحا بينهم قائد في "تنظيم داعش الارهابى في الصحراء الكبرى" بحسب البيان، وهذا التنظيم هو العدو رقم واحد للجيش الفرنسي في منطقة الساحل.

وفي نهاية كانون يناير الماضى بايع ستون شخصا في مقطع فيديو في نمبالا (وسط) قرب الحدود الموريتانية، تنظيم داعش.

وهي المرة الأولى التي تتواجد فيها كتيبة تابعة لتنظيم  داعش في هذه المنطقة في مالي حيث تنشط منذ 2015 جماعة الداعية أمادو كوفا التابع لتنظيم القاعدة كما كشفت مذكرة داخلية للأمم المتحدة.

وأفاد مصدر قريب من الملف في باماكو أن تشكيل هذه الكتيبة الجديدة "يقلق" السلطات المالية. ولم يوضح الجيش الفرنسي ما اذا كانت الغارات في 9 و10 من الجاري استهدفت هذه المجموعة.

وأضافت رئاسة الأركان أن عملية فرنسية ثانية بين 16 و17 من الجاري جنوب موبتي "في منطقة تنشط فيها كتيبة مسينا" التي يتزعمها أمادو كوفا سمحت ب"القضاء" على نحو ثلاثين جهاديا.

ويكثف الجيش الفرنسي غاراته على الارهابيين في هذه المنطقة بوسط مالي منذ ديسمبر رغم إعلان باريس عزمها على تركيز جهودها العسكرية على منطقة أخرى معروفة ب"الحدود الثلاثة" بين مالي وبوركينا فاسو والنيجر.

وأعلنت برخان رفع عديدها من 4500 إلى 5100 رجل بحلول نهاية فبراير أملا في قلب موازين القوى على الأرض في حين تضاعف المجموعات الجهادية منذ أشهر الهجمات في منطقة الساحل ما يؤدي إلى انعدام الاستقرار ويكبد القوات المحلية خسائر بانتظام.


فرنسا

الجيش الفرنسي في مالى

الأركان الفرنسية

اخبار العالم

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
توقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية قد تصل إلى القاهرة

توقعات بسقوط أمطار خفيفة اليوم على السواحل الشمالية قد تصل إلى القاهرة

رجل يقتحم نقطة تفتيش مكافحة كورونا بسيارته بعد رفضهم زيارة عائلته.. فيديو

رجل يقتحم نقطة تفتيش مكافحة كورونا بسيارته بعد رفضهم زيارة عائلته.. فيديو

شاكيرا تتألق فى عرضها بكرنفال "دى بارانكويلا 2020".. فيديو

شاكيرا تتألق فى عرضها بكرنفال "دى بارانكويلا 2020".. فيديو

بعد قرار منعه بمصر.. حمو بيكا يعلن عن حفلته فى أمريكا بـ89 دولارًا

بعد قرار منعه بمصر.. حمو بيكا يعلن عن حفلته فى أمريكا بـ89 دولارًا

مصادر مقربة من الشاب خالد تنفى شائعة وفاته.. اعرف التفاصيل

مصادر مقربة من الشاب خالد تنفى شائعة وفاته.. اعرف التفاصيل

التفاصيل الكاملة لقرض الـ20 بطة بالبحيرة.. توزيع 1700 بطة كقرض لـ85 أسرة بالقرى الأكثر احتياجا تحت شعار "قرية بحراوية منتجة".. والمحافظ: المشروع يستهدف تحقيق التنمية ورفع مستوى محدودى الدخل وضبط أسعار الطيور

التفاصيل الكاملة لقرض الـ20 بطة بالبحيرة.. توزيع 1700 بطة كقرض لـ85 أسرة بالقرى الأكثر احتياجا تحت شعار "قرية بحراوية منتجة".. والمحافظ: المشروع يستهدف تحقيق التنمية ورفع مستوى محدودى الدخل وضبط أسعار الطيور

أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة بالمحافظات

أخبار × 24 ساعة.. التنمية المحلية: تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة بالمحافظات

فيديو.. قوائم انتظار فى البحيرة للحصول على قرض "20 بطة".. اعرف القصة

فيديو.. قوائم انتظار فى البحيرة للحصول على قرض "20 بطة".. اعرف القصة

فيلم Parasite يتربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقاً للجوائز بعدد 127 جائزة

فيلم Parasite يتربع على عرش أكثر الأفلام تحقيقاً للجوائز بعدد 127 جائزة

إيطاليا تعلن تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية بمناطق انتشار كورونا

إيطاليا تعلن تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية بمناطق انتشار كورونا

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

فيديو.. الجن برىء من حرائق منازل الحامول و"ولاعة" طفلة السبب

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

أسعار الذهب فى السعودية اليوم الجمعة 21-2- 2020

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة