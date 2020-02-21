التنمية المحلية: تركيب 2.5 مليون كشاف موفر للطاقة بالمحافظات خلال 5 سنوات

كتب على عبد الرحمن

أعلن اللواء محمود شعراوى وزير التنمية المحلية، أن المحافظات وفرت 7.8 مليار جنيه بتركيب 2,5 مليون كشاف موفر للطاقة خلال 5 سنوات، وذلك فى إطار تنفيذ المشروع القومى لترشيد وتطوير إنارة الشوارع، والذى تنفذه الوزارة بالتنسيق مع وزارتى الكهرباء والمالية والهيئة العربية للتصنيع .

واستعرض اللواء محمود شعراوى نتائج تقرير المتابعة الذى تلقاه عن المشروع فى المحافظات مشيداً بالنتائج التى تحققت حتى الان فى تركيب الكشافات الموفرة للطاقة لافتاً إلى أن الوزارة تركز على تغير الكشافات ذات القدرة 400 وات بأخرى تستخدم لمبات بخار الصوديوم عالية الضغط قدرة 120 وات ليد وتغيير الكشافات ذات القدرة 250 وات بأخرى قدرة 100 وات.

وأشار اللواء شعراوى في بيان إلى أن محافظة قنا أعلي المحافظات نصيباً في توريد وتركيب الكشافات الموفرة للطاقة حيث تم توريد وتركيب أكثر من 224 الف كشاف موفر للطاقة محققة وفر بقيمة 716 مليون جنيه، يليها محافظة الشرقية بـ196 ألف كشاف بوفرتجاوز603 مليون جنيه، ثم محافظة سوهاج بتوريد وتركيب 167 ألف كشاف بوفر 593 مليون جنيه، ومحافظة القاهرة 164 ألف كشافة بوفرحوالى 457 مليون جنيه ثم الغربية بتركيب 158 كشاف بوفر 457 مليون جنيه، لافتا الى انه تم تلبية مطالب المدن السياحية من كشافات الليد كاملة فى محافظات الأقصر و الغردقة ومطروح .

وأوضح اللواء شعراوى أن المشروع يهدف الى دعم الصناعة الوطنية وتشغيل العمالة المحلية وتوفير العملة الصعبة وبالتالي تحسين الاقتصاد المصري مشيراً الى نسبـة التصنيع المحلي للكشـافات ووحدات الفصل بلغت حوالى 65 % وقد وصل عدد الشركات التي استثمرت وشاركت في المشروع 25 شركة وطنية حتي الان .

واضاف الوزير أن المشروع يتضمن ايضاً توريد وتركيب وحدات فصل وتشغيل الكشافات وعدادات الكترونية ثلاثية الوجه وذلك للتخلص من مشكلة عدم انتظام مواعيد إنارة وإطفاء الكشافات ،تتميز هذه العدادات بتسجيلها للتيار المسحوب دورياً وهي مبرمجة لفصل وتوصيل الإنارة تبعاً لمواعيد شروق وغروب الشمس طوال العام وتبعا للمحافظة المركبة بها .



















