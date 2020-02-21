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التموين: تسجيل أرقام محمول أصحاب البطاقات لاستطلاع آرائهم فى المنظومة

الجمعة، 21 فبراير 2020 10:28 م
التموين: تسجيل أرقام محمول أصحاب البطاقات لاستطلاع آرائهم فى المنظومة وزير التموين
كتب مدحت وهبة

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أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية على موقع دعم مصر لن يضر أى مواطن وليس له علاقة بإيقاف البطاقة من عدمه، وإنما التسجيل لصالح المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، وأنه من خلال رقم هاتف المحمول تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات، فمثلا فى حال استطلاع رأى المستفيدين عن منظومة الخبز المدعم أو السلع التموينية أو فى حالة اقتراح إضافة سلعة جديدة ضمن قائمة السلع التموينية ومعرفة رأى المواطن فقد يكون من خلال رقم المحمول. 
 
وقال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على مصلحة المستفيدين من منظومة الدعم، وأن عدم تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر لن يضر أى مواطن  أو مستفيد من منظومة السلع التموينية، ولكنه  قد يحرم المواطن نفسه  من بعض المميزات وهى معرفة رأيه فى حال إعداد استطلاع عن منظومة الخبز أو منظومة السلع التموينية أو أى اقتراحات.
 
يشار إلى شركات المجمعات الاستهلاكية بوزارة التموين والتجارة الداخلية، أعلنت انتظام صرف السلع التموينية المدعمة ضمن مقررات شهر فبراير الحالى، وأنه جرى صرف ما يقرب من 65% من المقررات لأصحاب البطاقات حتى الآن، من خلال بقالى التموين ومنافذ التوزيع بقيمة الدعم المخصص لكل مواطن مقيد بالبطاقات، وهو 50 جنيهًا.
 
وكانت الوزارة قد أكدت توافر كميات كبيرة من السلع التموينية بكميات كبيرة، خاصة السلع الأساسية وتكفى احتياجات المواطنين لعدة أشهر بجانب أيضا توفير كميات من كافة السلع الغذائية الحر ومنتجات اللحوم والدواجن بمنافذ المجمعات الاستهلاكية وفروع مشروع "جمعيتى" فى كافة المحافظات، وطرحها للمواطنين بأسعار مخفضة.
 
وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية قد استعدت لموسم الشتاء بالعمل على تأمين مخزون استراتيجي من السلع الأساسية للمحافظات، خاصة المناطق الحدودية مثل شمال وجنوب سيناء ومطروح والبحر الأحمر وكافة المحافظات النائية، منعا لحدوث أى أزمات فى حالة تعطل سير السيارات المحملة بالسلع إلى هذه المحافظات خلال حدوث الأمطار والسيول، حيث تم توفير جميع السلع خاصة السكر والزيت والمكرونة والبقوليات ومنتجات اللحوم والدواجن وغيرها من السلع الأخرى بكميات كبيرة، وكذلك توفير أرصدة من الدقيق للمخابز لإنتاج الخبز للمواطنين، وكذلك القمح بالنسبة للمطاحن.
 
يذكر أن الدكتور على المصيلحى، وزير التموين والتجارة الداخلية، كان قد التقى اللواء محمود شعراوى، وزير التنمية المحلية، لتنسيق الجهود والأعمال ما بين المحافظين، ووكلاء وزارة التموين بالمحافظات، بهدف متابعة سير المنظومة التموينية فى كافة محافظات الجمهورية خاصة سير منظومة الخبز، بالإضافة إلى توجيه كافة المسئولين فى المحافظات ومديريات التموين باتخاذ الإجراءات اللازمة لتشديد الرقابة والمتابعة والجولات الميدانية بما يضمن رفع جودة الخبز، ومتابعة سير عمل المنشآت التموينية المختلفة.

 


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