التموين: تسجيل أرقام محمول أصحاب البطاقات لاستطلاع آرائهم فى المنظومة

كتب مدحت وهبة

أكدت وزارة التموين والتجارة الداخلية، أن تسجيل رقم المحمول لأصحاب البطاقات التموينية على موقع دعم مصر لن يضر أى مواطن وليس له علاقة بإيقاف البطاقة من عدمه، وإنما التسجيل لصالح المستفيدين من منظومة السلع التموينية والخبز، وأنه من خلال رقم هاتف المحمول تستطيع الوزارة التواصل مع أصحاب البطاقات، فمثلا فى حال استطلاع رأى المستفيدين عن منظومة الخبز المدعم أو السلع التموينية أو فى حالة اقتراح إضافة سلعة جديدة ضمن قائمة السلع التموينية ومعرفة رأى المواطن فقد يكون من خلال رقم المحمول.

وقال الدكتور عمرو مدكور مستشار وزير التموين للتكنولوجيا ونظم المعلومات فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" أن الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية حريص على مصلحة المستفيدين من منظومة الدعم، وأن عدم تسجيل رقم المحمول على موقع "دعم مصر لن يضر أى مواطن أو مستفيد من منظومة السلع التموينية، ولكنه قد يحرم المواطن نفسه من بعض المميزات وهى معرفة رأيه فى حال إعداد استطلاع عن منظومة الخبز أو منظومة السلع التموينية أو أى اقتراحات.