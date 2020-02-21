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التعليم العالى تفند شائعة إصدار قرار بتغيير نظام تنسيق القبول بالجامعات

الجمعة، 21 فبراير 2020 10:12 ص
التعليم العالى تفند شائعة إصدار قرار بتغيير نظام تنسيق القبول بالجامعات وزارة التعليم العالى والبحث العلمى
كتبت هند مختار

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كشف المركز الإعلامى لمجلس الوزراء، إنه فى ضوء ما تردد من أنباء بشأن إصدار قرار بتغيير نظام تنسيق القبول في الجامعات للطلاب الناجحين بالثانوية العامة، تواصل المركز مع وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لإصدار أى قرارات بشأن تغيير نظام تنسيق القبول فى الجامعات للطلاب الناجحين بالثانوية العامة.
 
 
وأوضحت الوزارة، أن نظام التنسيق المعمول به سيتم تطبيقه كما هو دون أى تغيير عن الأعوام السابقة، وأن آلية التحاق طلاب الثانوية العامة بالجامعات مستمرة بنفس الكيفية، طبقاً لقواعد المجموع والتوزيع الجغرافي.
 
وفى إطار حرص الدولة على مساعدة الجامعات على تحسين تصنيفها الدولي، فقد تم إدراج عدد من الجامعات المصرية في التصنيف الدولي للجامعات، وذلك بالتعاون مع بنك المعرفة المصري، ليصل عدد الجامعات المصرية في تصنيف التايمز البريطاني 20 جامعة لعام2020، كما ارتفع ترتيب مصر في النشر الدولي طبقاً لتصنيف "سايماجو" لتحتل المركز 35 عام 2018، مقارنة بالمركز 38 عالمياً عام 2017.
 
وفي السياق ذاته، تم إنشاء عدد من الجامعات الأهلية المميزة، منها جامعة الملك سلمان بفروعها الثلاثة (شرم الشيخ، الطور، رأس سدر) وجامعة الجلالة والأكاديمية العليا للعلوم بهضبة الجلالة، وجامعة العلمين الدولية بمدينة العلمين الجديدة، وجامعة المنصورة الجديدة للعلوم والتكنولوجيا بمدينة المنصورة الجديدة، والمرحلة الثانية لمدينة زويل للعلوم والتكنولوجيا، والمرحلة الثانية من الجامعة المصرية اليابانية للعلوم والتكنولوجيا بمدينة برج العرب بالإسكندرية، حيث تعمل هذه الجامعات، وفقًا لأحدث النظم العالمية وبما يتماشى مع تخصصات الثورة الصناعية الرابعة.
 
 
 
 

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