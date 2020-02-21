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التعليم العالى: إنشاء 5 جامعات تكنولوجية جديدة بالمرحلة الحالية

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:15 م
التعليم العالى: إنشاء 5 جامعات تكنولوجية جديدة بالمرحلة الحالية وزير التعليم العالى خلال زيارته جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية
كتب محمد صبحى

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تفقد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى، جامعة القاهرة الجديدة التكنولوجية، للاطمئنان على انضباط سير الدراسة بها، وشملت جولة الوزير تفقد المبنى التعليمى بالجامعة وقاعات الدارسة والمعامل والورش.

وذكر بيان للوزارة اليوم الجمعة، أن عبد الغفار أجرى خلال الزيارة حوارا مفتوحا مع الطلاب؛ بهدف الاستماع لآرائهم بشأن ما تقدمه الجامعة من خدمات تعليمية، وحرص الوزير على توجيه قيادات الجامعة وأعضاء هيئة التدريس بأهمية تدريب الطلاب والقيام بالزيارات التدريبية للمصانع والمؤسسات الإنتاجية.

جدير بالذكر أن الجامعة تقدم برامج دراسية متنوعة تضم (برنامج تكنولوجيا معلومات، برنامج الميكاترونيكس، برنامج الأوتوترونيكس، برنامج الطاقة الجديدة والمتجدد).

وتعد الجامعات التكنولوجية الجديدة إحدى المشروعات القومية التى تقوم بها وزارة التعليم العالى والبحث العلمى حالياً من خلال فتح آفاق جديدة وإتاحة فرص للتعليم العالى تتوافق ومتطلبات سوق العمل من خلال تخصصات جديدة.

وقد بدأت الدراسة بالفعل فى ثلاث جامعات تكنولوجية (القاهرة الجديدة - قويسنا – بنى سويف) مع بداية العام الدراسى الحالي، للطلاب الحاصلين على دبلوم التعليم الفنى وطلاب الثانوية العامة الذين اجتازوا اختبارات القبول.

وتسعى وزارة التعليم العالى فى المرحلة الحالية لإنشاء خمس جامعات تكنولوجية جديدة فى (6 أكتوبر، برج العرب، بورسعيد، أسيوط، الأقصر)، وتم الانتهاء بالفعل من وضع الرسومات الخاصة بها وبدء أعمال الانشاءات.

وتجدر الإشارة إلى أن الجامعات التكنولوجية الجديدة تمنح درجات علمية تبدأ من الدبلوم العالى فوق المتوسط، وبكالوريوس التكنولوجيا والماجستير المهنى والدكتوراه المهنية فى التكنولوجيا.

وكان الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى تفقد منشآت تحالف الجامعات الألمانية للعلوم التطبيقية GIUAS، لمتابعة الجهود المبذولة للانتهاء من الانشاءات والتجهيزات بالجامعة التى تتم وفق أحدث النظم العالمية، حيث تبدأ الدراسة بالمقر الجديد مع بداية العام الدراسى القادم.

وشملت جولة الوزير تفقد موقع الجامعة والمبانى وقاعات التدريس والمكاتب وقاعات الاجتماعات ، وكذلك المعامل والورش الدراسية.

 

 
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