البيئة تعلن بدء موسم رصد وتسجيل الطيور المهاجرة برحلة عودتها إلى مواطنها

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة، رفع حالة الاستعداد بالمحميات الطبيعية التى تقع بمسار هجرة الطيور مع بدء رحلة عودتها إلى مواطنها فى أوروبا، بما يضمن الوفاء بالتزامات مصر الدولية لحماية الطيور المهاجرة والتنوع البيولوجى، خاصة مع رئاسة مصر لمؤتمر الأطراف الرابع عشر لاتفاقية التنوع البيولوجىcop14، وذلك بالتعاون مع مشروع صون الطيور الحوامة المهاجرة الذى يتم تنفيذه بالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائى وبيرد لايف انترناشيونال و هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة.

وأضافت وزيرة البيئة، فى بيان اليوم، أن الوزارة تعمل على رصد وتسجيل أنواع الطيور المهاجرة فى رحلتها مع توفير الحماية والرعاية البيطرية لها لضمان عودتها إلى مواطنها بشكل آمن لما تمثله الطيور من أهمية للإنسان والبيئة حيث تعتبر أحد أهم مؤشرات صحة النظم البيئية وتنظيفها طبيعيا ومؤشرا هاما للتغيرات المناخية ومجال واسع لإجراء البحوث والدراسات فى مجال حفظ التوزان البيئى والتنوع البيولوجى، بالإضافة إلى كونها أحد الملقحات النباتية الهامة كذلك لأهميتها الاقتصادية المتمثلة فى توفير فرص العمل ببرامج السياحة البيئية وسياحة مشاهدة الطيور.

وأكدت ان مصر تقع ضمن أهم مسارات هجرة الطيور لكونها تعتبر جسر برى لربط آسيا واوروبا، حيث يتم رصد أكثر من 500 نوع من الطيور خلال كل ربيع وخريف، حيث تقضى الكثير من الطيور الشتاء فى المناطق الرطبة بمصر مما يجعلها مشتى دولى هام للطيور المائية .

واستعرضت عدد من جهود مصر لحماية الطيور المهاجرة من خلال وضع خطط تنفيذية لتقليل حدة المخاطر التى تواجه الطيور برحلة هجرتها بالتنسيق مع الجهات المعنية، ومنها التنسيق مع هيئة الطاقة الجديدة والمتجددة لتنفيذ برامج الغلق عند الطلب بمحطات طاقة الرياح : وهو برنامج الغلق الجزئى لتوربينات الرياح لحماية الطيور وتقليل الفقد فى الكهرباء بالإضافة إلى القيام بحملات تفتيشية لضمان منع الصيد الجائر والعمل على رصد و مراقبة انواع الطيور وتسجيلها علاوة على انشاء أول مركز تجريبى لإنقاذ الطيور فى جنوب سيناء لتوفير الرعاية البيطرية للطيور فى رحلة هجرتها كذلك العمل على دمج الشباب فى قطاع حماية الطيور المهاجرة من خلال تدريب الشباب للعمل فى مجال رصد و مراقبة الطيور بمحطات طاقة الرياح .

ودعت الدكتورة ياسمين فؤاد، المواطنين الى التمتع بمشاهدة الطيور فى رحلة عودتها عبر زيارة المحميات التى تقع فى مسار هجرتها المنتشرة ومنها محميات جنوب سيناء.