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البحرين تدعو جميع المواطنين لعدم السفر إلى إيران بسبب تفشى فيروس كورونا

الجمعة، 21 فبراير 2020 05:40 م
البحرين تدعو جميع المواطنين لعدم السفر إلى إيران بسبب تفشى فيروس كورونا كورونا
كتب كامل كامل

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دعت وزارة خارجية مملكة البحرين جميع المواطنين إلى عدم السفر إلى الجمهورية الإسلامية الإيرانية ومملكة تايلند وجمهورية سنغافورة ومملكة ماليزيا وجمهورية كوريا الجنوبية نظرًا لتفشى مرض فيروس كورونا (COVID-19) بالدول المذكورة.

وقالت وزارة الخارجية البحرينية فى بيان نشرته وكالة الأنباء البحرينية "بنا" أن المواطنين ومواطنى دول مجلس التعاون والمقيمين القادمين من تلك الدول سيكونون خاضعين لفحوصات طبية وحجر طبى فور عودتهم من الدول المذكورة، حفاظا على سلامتهم وسلامة المواطنين والمقيمين.

 

وبينت وزارة الخارجية أنه بالتنسيق مع وزارتى الداخلية والصحة فقد تم تفعيل عدد من الإجراءات الاحترازية المتخذة بمنع دخول القادمين من تلك الدول المذكورة خلال 14 يوم السابقة لتاريخ وصولهم إلى المملكة، واتخاذ كافة الإجراءات الطبية للبحرينيين ومواطنى دول مجلس التعاون والمقيمين القادمين من هذه الدول بحسب الإجراءات الطبية المعتمدة من قبل منظمة الصحة العالمية.

وقد أعلنت إيران صباح اليوم الجمعة، عن 13 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، وذلك بحسب تصريحات نقلتها فضائية العربية، فى نبأ عاجل، منذ قليل.

 

وفى سياق متصل نفت دائرة شرطة محافظة الديوانية الواقعة جنوب العراق، اليوم (الجمعة)، صحة التقارير الإخبارية التى أفادت بوجود حالة إصابة مؤكدة بفيروس كورونا المستجد فى المحافظة .

 

وأفادت شرطة الديوانية ـ فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية ـ بأن "تصريحات أحد موظفى دائرة الصحة فى المحافظة حول وجود إصابة مؤكدة بفيروس كورونا فى الديوانية لا أساس لها من الصحة على الإطلاق"، مشيرة إلى أن "القوات الأمنية بذلت جهودا كبيرة فى هذا الشأن للتأكد من صحة هذه المعلومة وقامت بالاتصال بدائرة الصحة التى نفت هذا الموضوع جملة وتفصيلا".

 

 


البحرين

فيروس كورونا

ايران

خارجية البحرين

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