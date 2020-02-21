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"الاتصالات" تكشف حجم استخدام الإنترنت و الحاسب الالى فى المدارس

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:00 ص
"الاتصالات" تكشف حجم استخدام الإنترنت و الحاسب الالى فى المدارس الدكتور عمرو طلعت - وزير الاتصالات
كتبت هبة السيد

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كشف تقرير صادر عن وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، عن وصول نسبة استخدام الحاسب الآلى للأغراض التعليمية فى مرحلة التعليم الإبتدائى 92% فى حين كانت 91% فى مرحلة التعليم الإعدادي ووصلت الى90% في مرحلة التعليم الثانوي، فى حين كانت جملة استخدام الحاسب الألى للأغراض التعليمية فى إجمالى المراحل 91.4%.
 
وبلغت نسبة استخدام الإنترنت فى المدارس للحصول على معلومات عن جهات حكومية من خلال مواقعها على الإنترنت 46.6% و 34% في التعامل مع خدمات الحكومة الإكترونية و8.25% في الاستخدامات التعليمية للطالب و25.6% فى إرسال واستقبال البريد الإلكترونى لخدمة العملية التعليمية و24.8% تدريب الطالب والعاملين والمدرسين و 22.2% فى تحضير الدروس و20.8% في الحصول على معلومات عن المستلزمات المدرسية من السلع والخدمات، و 6.5% فى الإعلان عن وظائف خالية و 5.6% فى استخدام الانترنت فى التعاملات المالية والبنكية.
 
وكانت الوزارة قد كشفت فى وقت سابق،  عن وصول إجمالى عدد مشتركى الهاتف المحمول والهاتف الثابت الى نحو 103.23 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو102.18  مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018.
 
و بلغ إجمالى عدد مشتركي الهاتف المحمول الى  94.90 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة ب نحو 94.59 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018، و سجل عدد مشتركي الهاتف المحمول نحو 92% من إجمالى مشتركي الخدمة التليفونية فى يوليو – سبتمبر 2019.
 
و بلغ إجمالى عدد خطوط التليفون الثابت نحو 8.42 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 7.59 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018.
 
وارتفعت السعة الحالية للهاتف الثابت إلى 24.06 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 18.98 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018 بزيادة سنوية 5.08 مليون خط وبمعدل نمو سنوي 26.78%.
 
و بلغ عدد مشتركى التليفون الثابت فى الحضر نحو 6.53 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة ب نحو 5.99 مليون خط بنهاية الفترة يوليو – سبتمبر 2018، فى حين بلغ عدد مشتركي التليفون الثابت فى الريف نحو 1.89 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 1.60 مليون خط بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2018.
 
و ارتفع إجمالى عدد مشتركي الانترنت فائق السرعة ADSL الى 7.12 مليون مشترك بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 مقارنة بنحو 6.21 مليون مشترك بنهاية الفترة من يوليو - سبتمبر 2018 بزيادة سنوية 0.91 مليون مشترك وبمعدل نمو سنوي 14.6.%
 
و بلغ عدد مستخدمي الانترنت عن طريق الهاتف المحمول 38.17 مليون مستخدم بنهاية الفترة يوليو - سبتمبر 2019 وذلك مقارنة بنحو 33.34 مليون مستخدم خلال نفس الفترة من العام السابق.
 
 
 
 

الحاسب الالى

وزارة الاتصالات

الانترنت

الانترنت فى المداس

الكمبيوتر

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