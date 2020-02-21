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الأحد المقبل.. نادى القضاة يفتتح الصالون الثقافى بندوة لـ"مفيد شهاب"

الجمعة، 21 فبراير 2020 09:35 م
الأحد المقبل.. نادى القضاة يفتتح الصالون الثقافى بندوة لـ"مفيد شهاب" نادى القضاة
كتبت هدى أبو بكر

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يفتتح نادى القضاة برئاسة المستشار محمد عبد المحسن بعد غد الأحد ، الصالون الثقافى لنادى القضاة ، وذلك بلقاء مفتوح مع الدكتور مفيد شهاب أستاذ القانون الدولى، ورئيس جامعة القاهرة الأسبق، ووزير التعليم العالى الأسبق، ووزير المجالس النيابية والشئون القانونية الأسبق، ورئيس الجمعية المصرية للقانون الدولي.
 
وقال المستشار رضا محمود السيد المتحدث باسم نادى القضاة ، ان الدكتور مفيد شهاب سيتحدث عن التسوية السلمية للنزاعات الدولية (نموذج أزمة سد النهضة الأثيوبي)، بالإضافة لحوار مفتوح حول أهم الموضوعات والأحداث على الصعيد الدولى والإقليمى، وذلك فى السادسة مساء الأحد بالنادى النهرى بالعجوزة.
 
يذكر أن الصالون الثقافى لنادى القضاة يعقد بين الحين والآخر ندوات ولقاءات مفتوحة مع شخصيات عامة بحضور رئيس وأعضاء مجلس إدارة النادى.
 
 
 
كان المستشار محمد عبد المحسن رئيس نادى قضاة مصر قد وقع بروتوكول تعاونفى يناير الماضى مع الدكتور محمد طه المشرف على مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال.
 
وصرح المستشار رضا محمود السيد المتحدث الرسمى باسم نادى القضاة، أن هذا التعاون يأتى فى سبيل قيام مجلس إدارة نادى قضاة مصر فى رفع المستوى العلمى والثقافى ولتيسير حصول أعضائه وأسرهم على أفضل البرامج التدريبية بأيسر الطرق بالتعاون مع المراكز الحكومية المتخصصة فى مجال التنمية البشرية.
 
ويأتى هذا التعاون وفق ما شهده النادى من أهمية الموضوعات والبرامج التى يقدمها مركز إعداد القادة لإدارة الأعمال، الذى يعد أحد المراكز الحكومية لقطاع مشروعات التدريب للتنمية بوزارة قطاع الأعمال العام، ويهدف إلى تنمية وتطوير الموارد البشرية بهدف دعم الإدارة وتحقيق الاستخدام الأمثل لموارد الأعمال وتطوير المهارات الإدارية والقيادية والفنية كعنصر أساسى لدعم القدرة التنافسية وتنمية الموارد البشرية من خلال تقديم مجموعة متميزة من البرامج التدريبية والتعليمية والخدمات الاستشارية.
 
وشمل البروتوكول تنسيق التعاون فى مجال البرامج التدريبية التى يقدمها المركز وتبادل الخبرات وتنظيم المؤتمرات وورش العمل والفعاليات المشتركة وإجراء البحوث والدراسات العلمية المشتركة التى تهم الطرفين.
 
 
 
 

ناددى القضاة

الصالون الثقافى لنادى القضاة

المستشار محمد عبد المحسن

اخبار الحوادث

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