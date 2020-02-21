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إيطاليا تعلن تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية بمناطق انتشار كورونا

الجمعة، 21 فبراير 2020 07:38 م
إيطاليا تعلن تعطيل المدارس والأنشطة الرياضية بمناطق انتشار كورونا فحص فيروس كورونا
كتب أحمد عبد الرحمن

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أفادت فضائية "سكاى نيوز عربية"، في خبر عاجل لها، أن وزير الصحة الإيطالى روبرتو سبيرانتسا، أعلن تعطيل المدارس والمكاتب والأنشطة الرياضية فى المناطق التى ينتشر فيها فيروس كورونا فى البلاد. وكان قد تم إعلام تسجيل 8 إصابات جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا.

 

وأعلن بيان من السطات الإيطالية لمنطقة لومبارديا الإيطالية، اليوم الجمعة، أن الفحوصات أظهرت إصابة مواطن إيطالى بفيروس كورونا المستجد، حيث جاء فى البيان أن المصاب عمره 38 عاما وأنه نُقل إلى مستشفى بمدينة كودنيو ولا يزال خاضعا لمزيد من الفحوص الطبية.

 

وذكر موقع "روسيا اليوم"، أن بذلك تكون هذه رابع حالة إصابة مؤكدة في إيطاليا بعد أن ثبتت إصابة سائحين صينيين ومواطن إيطالي آخر.

 

وفى وقت سابق، أعلن وزير الخارجية الإيطالي لويجى دى مايو، اعتزام بلاده إجلاء 35 مواطنًا إيطاليًا من على متن السفينة السياحية "دايموند برنسيس" المفروض عليها حجر صحى بمياه اليابان؛ جراء المخاوف من انتشار فيروس "كورونا"، وقال دى مايو، "إنه من المخطط أن تقلع طائرة لجلب رعايانا"، وذلك دون إتاحة المزيد من التفاصيل بشأن الرحلة الجوية، مؤكدًا أن بلاده لا تتخلى أبدا عن رعاياها، مقدمًا شكره لجميع من يدعمون المواطنين الإيطاليين.

 

يُشار إلى، أن السفينة خاضعة للحجر الصحى فى ميناء "يوكوهاما" اليابانى وبلغ عدد الركاب وأفراد الطاقم المصابين بالفيروس على متنها حتى الآن 355 شخصًا.

 

 


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