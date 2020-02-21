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إقبال جمهور سباق الهجن بشرم الشيخ على شراء مشغولات سيدات وديان سيناء

الجمعة، 21 فبراير 2020 11:20 م
إقبال جمهور سباق الهجن بشرم الشيخ على شراء مشغولات سيدات وديان سيناء مشغولات سيدات وديان سيناء
شرم الشيخ : محمد حسين - فايزة مرسال

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لقيت مشغولات يدوية تقوم بتصنيعها سيدات فى وديان جنوب سيناء إقبال عدد كبير من جمهور متابعي ومشاركين فى مهرجان سباق الهجن التنشيطى الرابع بشرم الشيخ .

وقالت صابرين إبراهيم راشد، وهى سيدة من مدينة طور سيناء تقوم بعرض انتاج السيدات أنها تشارك فى سباق الهجن بعرض منتجات منوعة أنتجتها يدويا سيدات وفتيات من عمق وديان سيناء .

وأوضحت أنها اعتبرت فعاليات المهرجان، وحضور جمهور كثيف من المشاركين فرصة لتسويق انتاج بدوى تقوم بتصنيعه السيدات .

وتابعت أنها تقوم بتجميع انتاج السيدات فى مشغل بمدينة طور سيناء وتجوب به معارض مختلفة وكذلك فى الفعاليات التى تشهدها مدن سيناء .

وأشارت إلى أن من بين المنتجات الكليم البدوى والعبايات الحريمى المطرزة، وملابس رجالية بدوية، وغيرها من مشغولات هاند ميد واشكال خرزية .

وأعربت عن سعادتها أن مهرجان شرم الشيخ للهجن كما حقق انتعاشة لأهل الهجن حقق خير للسيدات البدويات اللواتي يقمن بتصنيع المشغولات ويعتبرن ان اى نشاط يجمع جمهور هو فرصتهن لتسويق إنتاجهن .

يذكر أن سلسلة مهرجانات سباقات هجن انطلقت فى شرم الشيخ بدعم دولة الإمارات العربية المتحدة، بدأت بأول سباق فى أكتوبر من العام الماضى أعقبه سباق نوفمبر، وفى يناير الماضى شهدت مدينة شرم الشيخ فعاليات مهرجان شرم الشيخ التراثى وحضر انطلاقته الرئيس عبد الفتاح السيسى، والشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولى عهد أبو ظبى.

ومن المقرر أن تتواصل السباقات التنشيطية للهجن فى شرم بدعم الإمارات شهريا وتختتم فى إبريل القادم بسباق هجن ختامى تزامنا مع احتفالات مصر بذكرى عيد تحرير سيناء السنوى.

مشغولات سيدات وديان سيناء (1)
مشغولات سيدات وديان سيناء (1)

مشغولات سيدات وديان سيناء (2)
مشغولات سيدات وديان سيناء (2)

مشغولات سيدات وديان سيناء (3)
مشغولات سيدات وديان سيناء (3)

مشغولات سيدات وديان سيناء (4)
مشغولات سيدات وديان سيناء (4)

مشغولات سيدات وديان سيناء (5)
مشغولات سيدات وديان سيناء (5)

مشغولات سيدات وديان سيناء (6)
مشغولات سيدات وديان سيناء (6)

 

 


سيناء

الهحن

سباقات الهجن

اتحاد الهجن

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