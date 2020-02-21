إزالة 295 حالة تعدى على أراضى الدولة بالشرقية.. صور

تمكنت الأجهزة التنفيذية بالشرقية، من إزالة 295 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة بمركزى منيا القمح وديرب نجم.

وشنت رئاسة مركزى ديرب نجم ومنيا القمح، بالتنسيق مع قوات الأمن وجهات الولاية فى إزالة 237 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة "زراعى" على مساحة11 فدان و2 قيراط، و12 سهم بمركز ديرب نجم، بالإضافة إلى إزالة 32 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة" مبانى" بمساحة 3675م2، كما تم تنفيذ إزالة 26 حالة تعدى على أراضى أملاك الدولة "مبانى" بمساحة 345 م2 بمركز منيا القمح.

يأتى ذلك فى إطار توجيهات المحافظ الدكتور ممدوح غراب، بسرعة تنفيذ قرارات الإزالة الصادرة للتعديات المخالفة على أراضى أملاك الدولة أو الأراضي الزراعية، وذلك بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية لإزالة المخالفة فى المهد وفرض هيبة الدولة على أراضيها، مشددًا على أهمية الحفاظ على الأراضى التى يتم استردادها وإتخاذ الإجراءات الأمنية والقانونية للحفاظ عليها من التعديات مرة أخرى.

وأكد المحافظ، أن أجهزة المحافظة تتعامل بكل قوة مع المعتدين على أملاك الدولة بالتنسيق مع كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والقوات المسلحة وقوات الشرطة والأجهزة الرقابية بالتزامن مع أعمال حملة إزالة التعديات على الأراضى الزراعية بالموجة الـ 15 المستمرة بجميع مراكز ومدن المحافظة، مؤكداً لا تهاون مع المعتدين وتطبيق القانون على الجميع حتى إسترداد جميع أملاك الدولة بنطاق المحافظة.

وتواصل الموجة الـ15 حملاتها اليومية لإزالة التعديات، والتى تشمل الحالات التى لم تتقدم بأى طلبات تقنين والحالات الغير جادة فى التقنين والحالات التى أقرت لجنة التقنين أنها غير قابلة للتقنين ولا ينطبق عليها الشروط وحالات التعدى على أراضى المنفعة العامة والأراضى الزراعية.

وفى وقت سابق، أعلنت المحافظة، عن تقديم تسهيلات للمتعديين على أراضى أملاك الدولة لتشجيعهم على تقنين أوضاعهم سواء بالتملك أو الإيجار أو حق الإنتفاع، حيث تقرر تسديد قيمة 5% مقدم من قيمة الأرض في حالة حق الإنتفاع، وتسديد قيمة 15% مقدم من قيمة الأرض في حالة التملك، على أن يتم إتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حفاظاً علي حقوق المواطنين والدولة، مطالباً المواطنين بسرعة التوجه لتقنين أوضاعهم قبل بدء إنطلاق الموجة الـ15 لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة.



إزالة التعديات على أملاك الدولة



إزالة التعديات على أملاك الدولة