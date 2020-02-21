إخلاء سبيل طفلة أشعلت الحرائق في 9 منازل بكفر الشيخ

وتعود أحداث الواقعة، عندما تعددت الحرائق في قرية 45 الشراقوه التابعة لمركز الحمول بصورة متقطعة فى منازل 9 من أهالي القرية، ملك للمواطنين "محمد. م"، و"علي. و"، و"جمال. ا"، و"حامد. س"، و"علي. ح"، و"سلامة. م"، و"حمدان. م"، و"سالم. ع"، و"حمام. ع"، من أهالي القرية، ولم يتعرف أحد على سبب الحريق.

وفي يوم الأربعاء الماضي، اكتشف معلم بمدرسة 45 الشراقوه للتعليم الاساسي حرق 3 حقائب لتلاميذ بالصف السادس الابتدائي، وأبلغ مدير المدرسة رجال الشرطة، وعقب إجراء التحقيقات اللازمة اعترفت طالبة على زميلتها عزيزة سلامة أنها رأت ولاعة في يدها على سلالم المدرسة، وبمواجهة الطفلة اعترفت بحرقها للحقائب الثلاثة ولمنازل أقاربها، وبعد عرضها على النيابة وأخذ أقوالها قرر رئيس نيابة الحامول إخلاء سبيل الطفلة، ورافقها والدها لمنزل عمها، في قرية روس الفرخ، التابعة لمركز بيلا، للإقامة معه عدة أيام، بغرض إخراجها من حالتها النفسية التي تنتابها.

وأشارت التحريات إلى أنه أثناء سير تحقيقات أجهزة البحث للوقوف على مسببات هذه الحرائق، أبلغ مدير إحدى مدارس التعليم الأساسي عن نشوب حريق محدود في 3 حقائب مدرسية لتلميذات بالصف السادس الابتدائي حال تواجدهن بفناء المدرسة.

بالفحص توصلت الجهود إلى قيام تلميذة مقيمة بذات القرية) بارتكاب الواقعة، وأقرت بارتكابها للواقعة مستخدمة قداحة تخفيها داخل حذائها، وارتكابها أيضا لوقائع الحريق بالقرية على سبيل اللهو والعبث وشغفها بردود أفعال الأهالي حول تلك القوى غير الطبيعية.

وبمراجعة وقائع الجريمة التي شهدتها القرية، تبين أن غالبيتها بمنازل أقارب التلميذة المُشار إليها، وتم استدعاء الطفلة والتي أقرت بحقيقه ارتكابها للوقائع ، وتم الافراج عنها.