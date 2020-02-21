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إحالة عاطل للجنايات لحيازته 500 جرام هيروين و15 ألف قرص مخدر بمدينة نصر

الجمعة، 21 فبراير 2020 12:00 ص
إحالة عاطل للجنايات لحيازته 500 جرام هيروين و15 ألف قرص مخدر بمدينة نصر هيروين - ارشيفية
كتب كريم صبحى

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أمرت نيابة أول مدينة نصر، بإحالة عاطل إلى محكمة جنايات القاهرة، لمحاكمته بتهمة حيازة 500 جرام من الهيروين و15 ألف قرص مخدر و13 ألف جنيه، 3 هواتف محمولة.

وأنكر المتهم في التحقيقات صلته بالمضبوطات رغم تورطه بالتحريات كما أثبت تقرير المعمل الجنائي بعد تحليل عينة من المضبوطات بأنها مواد مخدرة.

كانت نيابة قسم أول مدينة نصر، أمرت بحبس المتهم  4 أيام على ذمة التحقيق بعد ضبطه بحوزته 15 ألف قرص لعقار الكبتاجون المخدر و500 جرام من مخدر الهيروين قبل ترويجها على عملائه بالمنطقة، وتابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، نشاط عاطل مقيم بدائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بمحافظة القاهرة، تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وترويجها على عملائه، متخذًا من دائرة قسم شرطة أول مدينة نصر بالقاهرة مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

وعقب تقنين الإجراءات وبالتنسيق مع مباحث مديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، تم ضبط المتهم حال تواجده أسفل مسكنه، وبحوزته 15000 قرص مخدر لعقار الكبتاجون، وكمية من مخدر الهيروين وزنت 500 جرام، مبلغ 13 ألف جنيه، 3 هواتف محمولة، 2 سيارة.

وبمواجهته اعترف المقبوض عليه بحيازته للمواد، والأقراص المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي من حصيلة البيع، والهواتف المحمول للاتصال بعملائه، واستخدام السيارتين في التنقل والترويج هذا وتقدر قيمة التكلفة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بحوالي 600 ألف جنيه تقريبًا، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

تأتى تلك الجهود، في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، لا سيما جرائم الإتجار في المواد المخدرة وملاحقة، وضبط العناصر الإجرامية القائمة على عمليات جلبها وتهريبها وترويجها.

 


مخدرات

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