أوكرانيا: إصابة 9 من الشرطة فى هجوم على حافلة تقل مواطنين تم إجلاؤهم من ووهان

كييف أ ش أ

أعلنت وزارة الشئون الداخلية الأوكرانية أن تسعة من أفراد الشرطة ومدنى واحد أصيبوا إثر هجوم شنه متظاهرون على حافلة تقل مواطنين أوكرانيين ورعايا آخرين تم إجلاؤهم من مدينة "ووهان" الصينية، وذلك عقب تفشى فيروس كورونا الجديد هناك.

وقالت الوزارة - حسبما ذكرت شبكة "سى إن إن" الأمريكية اليوم الجمعة - إن مجموعة من المتظاهرين اعترضوا الشوارع فى بلدة "نوفى سانزاري" التى سيتم فيها مراقبة الأشخاص الذين تم إجلاؤهم لمدة أسبوعين فى منشأة طبية تابعة للحرس الوطنى الأوكراني، مشيرة إلى أنهم قاموا برشق الحافلة بالحجارة.

من جانبه، قال وزير الداخلية الأوكرانى "أرسين أفاكوف" إنه سيتم اتخاذ قرار بشأن معاقبة المتظاهرين، مشيرا إلى أن أحد الضباط أصيب بجروح خطيرة جراء هذا الهجوم.

يشار إلى أن فيروس "كورونا" يمكن أن يصيب الحيوانات والبشر، ويسبب مجموعة من الأمراض التى تتراوح بين نزلات البرد الشائعة وأخرى شديدة مثل تلك الناجمة عن المتلازمة التنفسية الحادة (سارس) ومتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (ميرس).

وقد أجلت أوكرانيا أمس مواطنيها من مدينة ووهان بمقاطعة هوبى الصينية، اليوم الخميس، على متن طائرة مستأجرة خاصة إلى كييف، وتظاهر العشرات أمام المطار احتجاجا على وصولهم إلى البلاد خوفا من المرض القاتل، وقال السلطات الأوكرانية: "سيتم وضع المواطنين العائدين فى الحجر الصحى الإلزامى لمدة أسبوعين".

وتسبب وباء الفيروس التاجى فى مقتل أكثر من 2000 شخص. تحملت الصين العبء الأكبر للمرض مع الغالبية العظمى من الحالات المؤكدة.