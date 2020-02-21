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أمن الإسكندرية يكشف ملابسات اختلاق ربة منزل واقعة اختطاف نجلها

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:33 م
أمن الإسكندرية يكشف ملابسات اختلاق ربة منزل واقعة اختطاف نجلها مديرية أمن الإسكندرية
الإسكندرية ـ أسماء على بدر

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نجحت مديرية أمن الإسكندرية بقيادة اللواء سامى غنيم مدير أمن الإسكندرية فى كشف حقيقة ملابسات خطف طفل ومشغولات ذهبية أثناء استقلالها توك توك فى دائرة قسم شرطة أول العامرية غرب الإسكندرية حيث تبين بعد التحريات أنها اختلفت واقعة الخطف لرغبتها فى عدم سفر نجلها مع والده إلى أحد الدول العربية.

يأتى ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لكشف ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة العامرية بمديرية أمن الإسكندرية من (ربة منزل - مقيمة بدائرة القسم، ولها محل إقامة آخر بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه) وزوجها (مالك محل، يحمل جنسية إحدى الدول العربية) بأنه أثناء توجهها وبصحبتها طفلها، لشقة ملكهما بدائرة قسم شرطة أول العامرية، لمتابعة أعمال التشطيب، وأثناء استقلالها مركبة "توك توك"، فوجئت بسيدتين قامتا باستقلال "التوك توك" صحبتها واصطحابها وقائد المركبة عنوة لفيلا بدائرة القسم "لم تتمكن من الإرشاد عنها"، واستولوا منها على الطفل ومشغولاتها الذهبية التى كانت تتحلى بها واحتجزوها لعدة ساعات وعقب ذلك أطلقوا سراحها.

بتكثيف التحريات وجمع المعلومات توصلت جهود قطاع الأمن العام وإدارة البحث الجنائى بمديرية أمن الإسكندرية إلى قيام المُبلغة باختلاق الواقعة كذباً، وبمواجهتها بما توصلت إليه التحريات أقرت بها واعترفت باحتفاظها بابنها والمشغولات الذهبية طرف (شقيقتها - مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان المنتزه) وعللت قيامها بذلك خشية قيام زوجها باصطحاب ابنها والسفر به لدولته، وتم بإرشادها ضبط (شقيقتها وبرفقتها الطفل وكذا المشغولات الذهبية) تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار مواصلة جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها، ولاسيما فى مجال ضبط العناصر الإجرامية والتشكيلات العصابية مرتكبي جرائم السرقة.

وكانت أجهزة وزارة الداخلية واصلت حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن لاستهداف كافة صور الخروج على القانون وتجار السلاح والمخدرات، بناءً على توجيهات مستمرة من اللواء محمود توفيق وزير الداخلية.

وتمكنت الجهود الأمنية خلال 24 ساعة من ضبط" 224 قطعة سلاح نارى بينها 61 بندقية مختلفة الأنواع و19 طبنجة، 254 قضية مخدرات وتنفيذ 83093 حكما قضائيا متنوعا".


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