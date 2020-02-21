أمطار خفيفة على مناطق متفرقة من الإسكندرية ورياح باردة تزيد الاحساس بالبرودة

شهدت الإسكندرية مساء اليوم هطول الأمطار الخفيفة على مناطق متفرقة من المحافظة ، وذلك وسط هبوب رياح باردة خاصة على كورنيش الإسكندرية ، مما يزيد الإحساس ببرودة الطقس.

يأتى ذلك وفق نتائج التنبؤ بالطقس الصادرة من مركز التبؤ بقطاع التخطيط و خرائط مصر و الذى حذر من إحتمالية سقوط أمطار حفيفة على السواحل الشمالية

وشددت أحياء الاسكندرية وشركة الصرف الصحى وشركة نهضة مصر لرفع القمامة ، على اتخاذ الإجراءات الاحترازية فى حالة سقوط أمطار غزيرة ، حيث قامت شركة نهضة مصر بتكثيف أعمال كنس الشوارع و رفع المخلفات لعدم سقوطها و التسبب فى سد شنايش الامطار

من جانبها قامت شركة الصرف الصحى ، بوضع خطة لتمركز سيارات الشفط و سيارات السيول ، فى أماكن البؤر الساخنة لتجمعات مياه الأمطار ، حيث تم الدفع بنحو 95 سيارة بمختلف الأحياء.

كما قامت شركة الصرف الصحى بالاسكندرية ، باتخاذها الإجراءات الاحترازية اللازمة من بينها تطهير مجمعات مياه الأمطار والمواسير الكبيرة ،كما تم تنفيذ خطة تطهير البيارات الخاصة بمحطات الرفع وهي 165 بيارة.

ونفذت الشركة خطة تطهير شنايش الأمطار ، تم خلالها تجهيز وفتح 66 مصب لمياه الأمطار على الكورنيش و تجربتها ، فضلاً عن تنفيذ نماذج محاكاة أسفل الأنفاق والكباري وذلك لمتابعة مسار المياه وتجربة مدى استيعاب المصبات والشنايش.

وفيما يتعلق بالمشروعات التي تم تنفيذها لحل مشكلات الصرف بالمناطق الساخنة، أوضحت الشركة أنه تم إنشاء شنايش جديدة وتغيير قطر مواسير الصرف أسفل طريق الكورنيش أمام الشيراتون لحل مشكلة تجمع مياه الأمطار بالمنطقة.

وأضافت الشركة أنه تم إنشاء شنايش بمنطقة الطب البيطري بمحطة مصر، وكذلك الأمر بمحيط قسم باب شرق بعد ربط تلك الشنايش بالخط الرئيسى ،كما تم حل مشكلة تجمع المياه بمنطقة كوبري الثروة السمكية، وإنشاء شنايش تصريف لمياه الأمطار بشارع مستشفى أبو قير، وتم إحلال وتجديد فرعتين و مطبقين بشارع ظفيل بمحرم بك، وكذا إنشاء خط صرف بشارع 25 بحرية طوسون لعدم خروج المياه بطريق الطابية أثناء هطول الأمطار.



امطار خفيفة على الاسكندرية



امطار خفيفة على الاسكندرية



امطار خفيفة على الاسكندرية



