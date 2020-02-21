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خالد صلاح
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أكثر من 9 ملايين دولار.. خسائر شركات السياحة الروسية بسبب "كورونا"

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:20 م
أكثر من 9 ملايين دولار.. خسائر شركات السياحة الروسية بسبب "كورونا" كورونا
موسكو - أ ش أ

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تقدم اتحاد شركات السياحة الروسية، بطلب إلى الحكومة الروسية لتقديم مساعدات بقيمة 590 مليون روبل (نحو 9.36 مليون دولار) لتعويض الخسائر التى تكبدتها بسبب تفشى فيروس كورونا والذى أدى إلى تراجع النقل الجوى والسياحة فى العالم.
 
 
وأوضح اتحاد شركات السياحة الروسية - وفقا لقناة روسيا اليوم الإخبارية - أن المبلغ عبارة عن خسائر مباشرة لحقت بشركات السياحية الروسية بسبب تداعيات انتشار فيروس "كورونا" ، حيث اضطرت شركات السياحة الروسية لإلغاء برامج سياحية لصينيين بقيمة 450 مليون روبل، بالإضافة لفقدان هذه الشركات أرباحا متوقعة بقيمة 140 مليون روبل.
 
 
 
وقامت العديد من شركات الطيران فى العالم، بما فى ذلك الناقلة الروسية "آيروفلوت"، بتقليص أو إلغاء رحلاتها من وإلى الصين، ثانى أكبر اقتصاد عالمي.
 
 
 
من جانبها، حذرت الهيئة الدولية للنقل الجوى (IATA) من أن انخفاض الطلب على السفر وسط تفشى "كورونا" قد يكلف شركات الطيران عشرات المليارات من الدولارات.
 
 
وأشارت إلى أن شركات الطيران فى آسيا ستكون الأكثر تضررا وقد تخسر هذا العام 28 مليار دولار من عائداتها، فيما ستتراجع مبيعات شركات الطيران الأخرى بنحو 1.5 مليار دولار.
 

كورونا

السياحة الروسية

روسيا

ايروفلوت

هيئة النقل الجوى

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