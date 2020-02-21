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خالد صلاح
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أسهم التكنولوجيا تهبط بوول ستريت بالمستهل مع انتشار فيروس كورونا

الجمعة، 21 فبراير 2020 04:53 م
أسهم التكنولوجيا تهبط بوول ستريت بالمستهل مع انتشار فيروس كورونا بورصة وول ستريت
رويترز

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فتحت الأسهم الأمريكية على تراجع اليوم الجمعة، إذ دفعتها أسهم شركات التكنولوجيا للانخفاض لليوم الثانى على التوالى بعد أن حدا ارتفاع فى حالات الإصابة الجديدة بفيروس كورونا فى الصين وغيرها بالمستثمرين للتوجه نحو الأصول الأكثر أمانا مثل الذهب والسندات الحكومية.
 
وهبط المؤشر داو جونز الصناعى 73.45 نقطة بما يعادل 0.25 بالمئة إلى 29146.53 نقطة، وفتح المؤشر ستاندرد اند بورز 500 متراجعا 12.73 نقطة أو 0.38 بالمئة ليسجل 3360.50 نقطة، ونزل المؤشر ناسداك المجمع 42.95 نقطة أو 0.44 بالمئة إلى 9708.01 نقطة.
 
انخفضت الأسهم الأمريكية، أمس بقيادة تراجع في أسهم قطاع التكنولوجيا ذات الثقل، بعد تقارير عن حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا فى الصين ودول أخرى مما أجج مخاوف بشأن انتشار الفيروس وتأثيره على الاقتصاد العالمى.
 
ونزل المؤشر داو جونز الصناعى 130.79 نقطة أو ما يعادل 0.45% إلى 29217.24 نقطة. وهبط المؤشر ستاندرد آند بورز 500 بمقدار 13.15 نقطة أو 0.39% إلى 3373 نقطة وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 66.22 نقطة أو 0.67% إلى 9750.97 نقطة.
 
 

وول ستريت

اسهم التكنولوجيا

كورونا

الصين

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