أسعار العملات فى السعودية اليوم الجمعة 21-2-2020

كتب هانى الحوتى

ننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى اليوم الجمعة 21-2-2020، ومنها الدولار الأمريكى مقابل الريال، حيث سجل 1 دولار أمريكى نحو 3.7503 ريال سعودى.

الريال هو الوحدة الأساسية للعملة السعودية، ويتكون الريال من 100 هللة، ويصدر الريال عن مؤسسة النقد العربى السعودى، وهو مغطى بالذهب وقابل للتحويل إلى العملات الأجنبية ولا توجد قيود على عمليات التحويل النقدى من وإلى المملكة، ويعادل الدولار الأمريكى 3.75 ريالاً، والريال مرتبط بالدولار الأمريكى عند 3.75 ريالات منذ 1986.



وننشر أسعار العملات مقابل الريال السعودى:

دولار أمريكى (USD)

1 دولار أمريكى = 3.75 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.27 دولار أمريكى

يورو (EUR)

1 يورو = 4.05 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.25 يورو

جنيه استرلينى (GBP)

1 جنيه استرلينى = 4.84 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.21 جنيه استرلينى

دولار كندى (CAD)

1 دولار كندى = 2.83 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.35 دولار كندى

دولار أسترالى (AUD)

1 دولار أسترالى = 2.47 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.40 دولار أسترالى

ين يابانى (JPY)

1 ين يابانى = 0.03 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 29.78 ين يابانى

جنيه مصرى (EGP)

1 جنيه مصرى = 0.24 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 4.15 جنيه مصرى

درهم إماراتى (AED)

1 درهم إماراتى = 1.02 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.98 درهم إماراتى

جنيه سودانى (SDG)

1 جنيه سودانى = 0.07 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 14.20 جنيه سودانى

دينار جزائرى (DZD)

1 دينار جزائرى = 0.03 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 32.23 دينار جزائرى

دينار بحرينى (BHD)

1 دينار بحرينى = 9.948 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 0.10 دينار بحرينى

دينار عراقى (IQD)

1 دينار عراقى = 0.003 ريال سعودى

1 ريال سعودى = 318.43 دينار عراقى