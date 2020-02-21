استقرت أسعار العملات اليوم الجمعة 21-2-2020، آخر أيام الأسبوع، طبقاً لأسعار إغلاق أمس الخميس، وذلك بسبب عدم وجود تعاملات خلال العطلة الرسمية يومى الجمعة والسبت.
ومن العملات التى استقرت أمام الجنيه المصرى، اليوم الجمعة، الدولار الأمريكى، الذى استقر سعره عند سعر ختام تعاملات أمس، والذى بلغ 15.51 جنيه للشراء، و 15.61 جنيه للبيع على مستوى عدد كبير من البنوك العاملة فى السوق المصرفى المصرى، كما استقر سعر الريال السعودى عند 4.13 جنيه للشراء، و 4.16 جنيه للبيع.
ووفقا لآخر تحديثات عدد من البنوك المختلفة فى مقدمتها البنك الأهلى المصرى، ننشر أسعار العملات مقابل الجنيه المصرى خلال تعاملات، اليوم الجمعة، آخر أيام الأسبوع، والتى جاءت كالتالى:
سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى15.51 جنيه للشراء.
15.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى15.53 جنيه للشراء.
15.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك مصر15.53 جنيه للشراء.
15.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك القاهرة15.53 جنيه للشراء.
15.63 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك أبو ظبى الإسلامى15.56 جنيه للشراء.
15.66 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى cib15.51 جنيه للشراء.
15.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك الإسكندرية15.51 جنيه للشراء.
15.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار فى بنك عودة15.51 جنيه للشراء.
15.61 جنيه للبيع.
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