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أسعار السمك اليوم الجمعة 21-2-2020 بسوق العبور

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:17 م
أسعار السمك اليوم الجمعة 21-2-2020 بسوق العبور سوق السمك
كتب هانى الحوتى

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استقرت أسعار الأسماك اليوم الجمعة 14-2-2020، وذلك طبقا للأسعار بسوق العبور للجملة، واستقر سعر كيلو سمك البلطى "1" ليتراوح بين 23 – 28 جنيهاً، وسعر كيلو البلطى "2" بين 20-22 جنيهاً، فيما سجل سعر كيلو البلطى الأسوانى 15 – 35 جنيها، وسعر فيليه البلطى يترواح ما بين 30 – 90 جنيها.
 
وسجل سعر كيلو القشر بياض عند 50-66 جنيها، بينما استقر سعر البياض الأملس بين 50 -66 جنيها ، والبياض الأملس "خليجى " بين 20 – 30 جنيهاً، وتراوح سعر سمك القراميط والشيلان بين 10 – 20 جنيهاً، واستقر سعر السمك الثعابين ليتراوح بين 50-180 جنيهاً، وسجلت أسعار المكرونة السويسى 50-66 جنيهاَ،  والمكرونة الخليجى بين 22 – 28 جنيهاً، والمكرونة المجمدة بين 19 – 25 جنيهاً، وموسى بين 50-66 جنيهاً للكيلو، وسجل سمك برانيس اسكندرانى 49 – 55 جنيهاً. 
 
 
واستقر سعر سمك القرش بين 20 – 30 جنيهاً، وسمك الحدادى 10 جنيهات، وسمك المرجان بين 32 – 38 جنيهاً، والمرجان المجمد 19 – 25 جنيهاً، وسجل سعر الدنيس 90 جنيها للكيلو، والمازليا بين 20 – 30 جنيهاً، وسمك الشعور 20 – 30 جنيهاً، والوقار 40 – 70 جنيهاً، وسمك القاروص 40 – 80 جنيهاً. 
 
كما استقر سعر البورى بين 39- 45 جنيها للكيلو، وتراوح سعر البربون بين 39 - 45 جنيها للكيلو، وسعر الكاليمارى والسبيط بين 110- 160 جنيها، فيما سجل سعر كيلو الكابوريا 30 – 150 جنيهاً، واستقرت أسعار الجمبرى بجميع أحجامه بين 85-480 جنيها.
 

أسعار السمك

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