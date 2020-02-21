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أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث السفارة الأمريكية"

الجمعة، 21 فبراير 2020 02:00 ص
أرقام ارتبطت بمحاكمة المتهمين بـ"أحداث السفارة الأمريكية" المستشار معتز خفاجى - ارشيفية
كتب إيهاب المهندس

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سطرت الدائرة 2 إرهاب، المنعقدة بمجمع محاكم طرة، برئاسة المستشار معتز خفاجي وعضوية المستشارين سامح سليمان ومحمد عمار وأمانة سر سيد حجاج ومحمد عمار، كلمة النهاية في القضية المعروفة إعلاميًا بـ"أحداث السفارة الأمريكية الثانية"، وتوجد أرقام مرتبطة بالدعوى منها ..

1 ـ الرقم "17"، يشير لعدد المتهمين الذين يعاد محاكمتهم بالدعوى.

2 ـ الرقم "9" ويشير لعدد الجلسات التي نظرتها المحكمة فى الدعوى.

3 ـ الرقم "22"، ويشير لعدد المتهمين فى الدعوى كلها و17 متهمًا حضوريًا هم من تمت إعادة محاكمتهم.

4 ـ الرقم "15"، ويشير لعدد المتهمين الصادر بحقهم حكم بالسجن من بينهم 14 متهم صدر بحقهم حكم بالسجن المشدد 15 سنة ومتهم بالسجن 7 سنوات.

5 ـ الرقم "1"، ويشير للمتهم الصادر بحقه حكم بالسجن المؤبد.

6 ـ الرقم "1" مكرر، ويشير للمتهم الصادر بحقه حكم البراءة.

جدير بالذكر أن محكمة جنايات أخرى قد قضت فى 2 فبراير 2017، بمعاقبة متهمين اثنين بالإعدام شنقًا، ومتهم "حدث" بالسجن لمدة 10 سنوات، وعاقبت 14 متهمًا حضوريًا بالسجن المؤبد، كما عاقبت 6 متهمين آخرين غيابيا بالسجن المؤبد، وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين الذين يعاد محاكمتهم.

وقبلت محكمة النقض طعن المتهمين الحضوري وقررت إعادة محاكمتهم أمام دائرة أخرى.

وحددت محكمة الاستئناف فى 22 يوليو 2019، لنظر أولى الجلسات أمام محكمة جنايات الجيزة برئاسة المستشار أسامة الرشيدى وتلا ممثل النيابة في أولى الجلسات امر إحالة المتهمين وأنكر المتهمين التهم الموجهة إليهم، وتمسك دفاع المتهمين بسماع أقوال الشهود والاطلاع على أوراق القضية.

كانت النيابة أسندت إلى المتهمين عددًا من الاتهامات، من بينها: التجمهر وتعريض السلم العام للخطر، والتعدي على الممتلكات العامة والخاصة، وارتكاب جرائم القتل العمد للمجني عليه عمرو عيد عبد النبي، وإصابة الكثيرين، والإتلاف العمدى وتخريب مبان مخصصة للنفع العام وتعطيل القوانين، علاوة على حيازتهم الأسلحة واستعراض القوة وإرهاب المواطنين.

 


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