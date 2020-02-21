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الجمعة، 21 فبراير 2020 10:50 م
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أب يجبر ابنته على ابتلاع أقراص سامة للتخلص من حياتها بعد شكه فى سلوكها

الجمعة، 21 فبراير 2020 10:21 م
أب يجبر ابنته على ابتلاع أقراص سامة للتخلص من حياتها بعد شكه فى سلوكها جثة - أرشيفية
البحيرة - فريق المحافظات

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شهد اليوم مركز الدلنجات بالبحيرة واقعة مأساوية، حيث رجل والد ابنته على تناول أقراص سامة للتخلص من حياتها بسبب شكه فى سوء سلوكها.

 
وكانت البداية عندما وصلت "ا.ع.ح " 20 سنة ربة منزل إلى مستشفى الدلنجات العام جثة هامدة إثر إصابتها بتسمم فسفورى فى ظروف غامضة.
 
 
وقامت الأجهزة الأمنية بإشراف اللواء مجدى القمرى، مدير أمن البحيرة، بتشكيل فريق بحث عال المستوى بقيادة اللواء محمد شرباش مدير المباحث الجنائية، والعميد أحمد لطفى، رئيس المباحث الجنائى، والعميد إيهاب المسارع، رئيس فرع البحث الجنائى لكشف غموض الواقعة وأبعادها.
 
 
وكشفت التحريات الأمنية، أن وراء ارتكاب الواقعة والد المجنى عليها "ع.ح.ا" 48 سنة- مزارع- " و"ه.م.ح" 39 سنة ربة منزل "والدة المجنى عليها و"ح.ح.ال" ربة منزل- زوجة عم المجنى عليها.
 
 
وتمكن ضباط المباحث بمركز شرطة الدلنجات بقيادة الرائد محمد الديب رئيس مباحث مركز شرطة الدلنجات والنقيب أمير مرعى معاون المباحث من القبض على المتهمين بارتكاب الواقعة.
 
 
وبمواجهة المتهمين اعترفوا بارتكاب الواقعة، وذلك دفاعا عن الشرف بعد شكهم فى سلوكها خاصة بعد علم أقارب زوج المجنى عليها.
 
 
 
وقال والد المجنى عليها، فى التحريات، إن أحد أقارب زوج ابنته اتصل به لإبلاغه بوجود علاقة غير شرعية لشخص مع ابنته ورؤية هذا الشخص داخل منزلهم، مضيفا أنه أجبر ابنته على تناول أقراص سامة مخصصة لحفظ الغلاء لإنهاء حياتها بشكل عاجل دفاعا عن شرف عائلته.
 
 
وأوضح والد المجنى عليها، أنه ذهب بنجلته إلى المستشفى العام قبل موتها بلحظات، واختلق واقعة سقوط ابنته من أعلى منزلها لإبعاد الأنظار عن جريمته الشنيعه، وأن مفتش الصحة شك فى أقواله وأبلغ شرطة المستشفى بوجود شبة جنائية فى الواقعة.
 
 
وتحرر عن ذلك المحضر اللازم لإحالته إلى النيابة العامة لمباشرة التحقيق. وقررت نيابة الدلنجات برئاسة المستشار محمد المحص، وإشراف المستشار محمد أكرم حمودة، بحبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيقات والتجديد فى المواعيد الرسمية.
 
 

 


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