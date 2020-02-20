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7 معلومات ترصد تفاصيل مقتل الطفل سائق "التوك توك" لسرقته بالبدرشين

الخميس، 20 فبراير 2020 01:52 ص
7 معلومات ترصد تفاصيل مقتل الطفل سائق "التوك توك" لسرقته بالبدرشين توك توك - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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جريمة بشعة شهدها مركز البدرشين بجنوب الجيزة، حيث قتل عاطل طفلا يبلغ من العمر 13 عامًا لسرقة الـ"توك توك" الخاص به، بعدما استدرجه بتوصيلة وهمية، وأجهز عليه في الطريق، وتخلص من جثته أسفل كوبري المرازيق، بعدها استولى على التوك توك وحاول تغيير معالمه لبيعه والاستفادة منه ماليًا؛ إلا أن مخططه فشل وسقط في قبضة الأمن.

وترصد "اليوم السابع" تفاصيل الجريمة وفق ما جاء في التحقيقات وأقوال الشهود الذين عثروا على جثة الطفل وأبلغوا الأمن.

عثر الأهالى على جثة مجهولة أسفل كوبري المرازيق في البدرشين.تبين أن الجثة لطفل يبلغ من العمر 13 عامًا ويعمل سائق توك توك.التحريات أشارت إلى أن السائق قتل على يد عصابة لسرقة التوك توك الخاص به.النيابة العامة انتقلت لمكان الجريمة لمناظرة جثمان الطفل الضحية.بعد مناظرة جثمان الضحية صدر قرار بتشريح الجثة.ألقت أجهزة الأمن القبض على المتهم بقتل الطفل.المتهم اعترف باستدراج الطفل بحجة توصيله وقتله لسرقة الـ"توك توك".

تلقت غرفة النجدة بالجيزة، بلاغا يفيد العثور على جثة أحد الأشخاص بمنطقة زراعية بقرية الطرفاية بالبدرشين، انتقل رجال المباحث إلى محل الواقعة، وتم العثور على جثة طفل يبلغ من العمر ما يقرب من 13 عاما، مصاب بجرح طعني نتيجة الاعتداء عليه بسلاح أبيض.

وتمكنت الإدارة العامة لمباحث الجيزة من القبض على المتهم بقتل طفل لسرقة التوك توك الخاص به بالبدرشين، واعترف المتهم باستدراج الضحية بحجة توصيله، وأنهى حياته ثم استولى على التوك توك وفر هاربا، وأرشد عن الـ"توك توك" المسروق الذي حاول تغيير معالمه.

وحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

 

 

 

 


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