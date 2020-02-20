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5 فوائد لا تعرفها عن التفاح تجعله يتربع على عرش الفواكه

الخميس، 20 فبراير 2020 06:05 ص
5 فوائد لا تعرفها عن التفاح تجعله يتربع على عرش الفواكه فوائد التفاح على صحتك
كتب بيتر إبراهيم

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التفاح هو واحد من أكثر الفواكه شعبية، وذلك لسبب وجيه، حيث إنها ثمرة صحية استثنائية غنية بالعديد من الفوائد المدعومة من الأبحاث، وفقاً للموقع الطبى الأمريكى 'HealthDayNews".
 
وفيما يلي 5 فوائد صحية رائعة للتفاح تجعله يتربع على عرش الفواكه
 

1- التفاح هو أيضا مصدر غني للبوليفينول

 

 على الرغم من أن علامات التغذية لا تدرج هذه المركبات النباتية ، فمن المحتمل أنها مسؤولة عن العديد من الفوائد الصحية، وللحصول على أقصى استفادة من التفاح ، اترك الجلد ، حيث يحتوي على نصف الألياف والعديد من البوليفينول.

2. التفاح قد يكون جيدا لتخفيف الوزن

التفاح قد يساعد في فقدان الوزن بعدة طرق، كما أنها تملأ بشكل خاص بسبب محتواها العالي من الألياف.
 

3. التفاح قد يكون جيدا لقلبك

قد يكون أحد الأسباب أن التفاح يحتوي على ألياف قابلة للذوبان - وهو النوع الذي يمكن أن يساعد في خفض مستويات الكوليسترول في الدم، كما أنها تحتوي على بوليفينول ، والتي لها تأثيرات مضادة للأكسدة.

4. يخفض خطر الإصابة بمرض السكري

وقد ربطت العديد من الدراسات تناول التفاح مع انخفاض خطر الإصابة بالنوع الثاني من مرض السكري، وفي إحدى الدراسات الكبيرة ، كان تناول تفاحة في اليوم مرتبطًا بخفض نسبة خطر الإصابة بالنوع الثاني من السكري بمعدل 28٪ .

5. يعزز بكتيريا الأمعاء الجيدة

يحتوي التفاح على البكتين ، وهو نوع من الألياف يعمل كخلايا حيوية، وهذا يعني أنه يغذي البكتيريا الجيدة في أمعائك.
 
 

التفاح

النوع 2 من السكر

مستويات الكوليسترول في الدم

بكتيريا الأمعاء الجيدة

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